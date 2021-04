Bien sûr, John Cena ferait la promotion des remorques de la Suicide Squad en mode pacificateur complet

Après une attente difficile, les fans ont enfin eu leur premier regard sur The Suicde Squad de James Gunn, et cela n’a certainement pas déçu. La bande-annonce montrait beaucoup de la folie de la bande dessinée à laquelle nous nous attendions de la Task Force, et il est également plus que clair que Gunn y a également injecté sa sensibilité farfelue. Et si cela n’était pas assez excitant, nous venons de recevoir une bande-annonce verte le jour du poisson d’avril, ce qui a déjà suscité un certain nombre de réactions positives. John Cena, qui joue Peacemaker dans le film, s’est également tourné vers les médias sociaux pour promouvoir les nouvelles images et, bien sûr, il l’a fait de la manière la plus pacifique possible.