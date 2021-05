Bien sûr, Josh Hartnett veut jouer à Johnny Cage de Mortal Kombat

Même si une suite de Mortal Kombat n’a pas été annoncée comme étant en préparation, tout le monde a une idée de qui il veut jouer Johnny Cage. Les fans, les sites de divertissement et même les acteurs et l’équipe qui ont travaillé sur l’adaptation du jeu de combat du réalisateur Simon McQuoid ont tous leurs prospects préférés en réaction à la grande suite à la fin du starter potentiel de la franchise. Mais d’une manière ou d’une autre, le nom de la star de Wrath of Man Josh Hartnett est entré dans le mélange, et en lui demandant ses pensées, j’ai appris que naturellement, il est tout à fait prêt à jouer le rôle.