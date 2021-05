Bien sûr, l’action Bubbly NAKD n’est pas vendue

Voici une question sans réponse: pourquoi Groupe de marque nue (NASDAQ:NAKD) stock montent en flèche en janvier?

Une partie de la réponse, bien sûr, est Reddit. Les commerçants en ligne se sont emparés des actions NAKD de la même manière qu’ils ont fait d’autres noms. Mais allez plus loin: pourquoi Reddit a-t-il choisi NAKD?

Presque tous les rallyes conduits par Reddit sont allés trop loin. Mais il y avait des cas de taureaux sous-jacents qui avaient au moins un certain sens: une transformation commerciale ou un «retour à la normale» post-pandémique.

Il n’y avait vraiment pas de cas de taureau qui ait un sens pour l’action NAKD. Avant janvier, Naked était sur la voie directe de la faillite. C’était une petite entreprise inconnue de la plupart des investisseurs américains.

Pourquoi le stock NAKD a-t-il attiré autant d’attention? Encore une fois, c’est une question à laquelle il est impossible de répondre. Il n’y a pas une raison spécifique.

Mais une partie de la raison doit être le symbole boursier de l’entreprise. À un moment où une crypto-monnaie «blague» peut valoir des dizaines de milliards de dollars, il n’est pas exagéré de croire que les traders en ligne surenchérissent sur les actions NAKD parce que ce serait drôle de le faire.

Il va sans dire que ce n’est pas une affaire de taureau à long terme. Et bien que le stock de NAKD ait reculé, il ne l’a pas suffisamment reculé.

L’étui rapide pour le stock NAKD

Essayons d’être juste. Ce que Naked Brand est ici en mai n’est pas ce que Naked Brand était de retour début janvier.

Plus particulièrement, la société a sagement profité de son rallye alimenté par les commerçants. Il a agressivement vendu des actions pour raffermir son bilan. Il a maintenant près de 200 millions de dollars en espèces au bilan.

Plus récemment, la société a cédé Bendon, son ancienne filiale de brique et de mortier.

Donc, de manière générale, vous pouvez voir un cas de taureau ici. L’entreprise dispose d’un trésor de guerre. C’est désormais un pur jeu de commerce électronique. Cela semble être une combinaison intéressante sur ce marché (ou sur n’importe quel autre).

Les pierres d’achoppement

Regardez de plus près, cependant. Les liquidités inscrites au bilan sont une bonne nouvelle en ce sens que les chances de faillite de Naked sont bien plus faibles. La société avait un avertissement de «continuité de l’exploitation» dans les récents rapports financiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, un avertissement qui indique spécifiquement aux investisseurs qu’il existe un risque qu’une entreprise ne survive pas pendant les 12 prochains mois. Cet avertissement n’apparaîtra évidemment pas sur les dépôts de 2021.

Mais la trésorerie n’est pas une bonne nouvelle en termes de hausse pour l’action NAKD. C’est un cadeau pour la direction – en grande partie la même direction qui a mis Naked Brand Group en difficulté en premier lieu. Cet argent provient des actionnaires, mais il n’est pas contrôlé par les actionnaires. La direction nue va probablement faire des acquisitions avec cet argent.

A l’ère des SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale), une telle stratégie semble séduisante. De manière générale, ce n’est pas le cas.

Les acquisitions détruisent la valeur le plus souvent. Et la plupart de ces accords sont exécutés par des équipes avec de meilleurs antécédents que ceux des dirigeants actuels de Naked.

Et quand on considère la quantité d’actions que Naked a vendues, les activités d’exploitation ne semblent pas bon marché non plus. Naked a une capitalisation boursière entièrement diluée d’environ 350 millions de dollars, même avec un cours de l’action de «seulement» 52 cents. Retirez la trésorerie et les activités d’exploitation sont évaluées à environ 155 millions de dollars.

Qu’est-ce que tu achètes?

C’est une entreprise qui valait une fraction de ce montant il y a quelques mois à peine. C’est une entreprise qui est un acteur en ligne, oui, mais avec (pour le moment) simplement une licence tierce pour une marque de second rang (Frederick’s of Hollywood).

Nous arrivons donc à la question qui compte maintenant. Nous ne savons pas exactement pourquoi l’action NAKD a grimpé en flèche en janvier, bien que nous puissions le deviner. Mais on peut se demander pourquoi un investisseur s’attendrait à ce que l’action monte en flèche en mai ou en 2022.

Il n’y a tout simplement pas de très bonnes raisons, du moins pas encore. Peut-être que Naked fait une acquisition à domicile. Peut-être que l’activité de commerce électronique, qui ne se développait pas si vite auparavant, décolle soudainement.

Cependant, ni l’un ni l’autre ne semble probable. Et les investisseurs ne devraient pas évaluer ces minces catalyseurs à plus de 150 millions de dollars. C’est pourquoi l’effet de la pompe de janvier continue de s’estomper et pourquoi l’action NAKD est susceptible de continuer sur sa trajectoire descendante pendant un certain temps.

