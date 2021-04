Bien sûr, Madison LeCroy et la co-star de Southern Charm commentent au milieu de la rupture d’A-Rod et J-Lo

La déclaration de Madison LeCroy, bien que courte et sans émotion, pourrait sembler un peu comme saupoudrer un peu de sel dans la plaie. Elle leur souhaite le meilleur, mais son prétendu contact avec Alex Rodriguez est ce qui a déclenché la spéculation. Même ainsi, dans la déclaration de Rodriguez et Jennifer Lopez, ils ne font aucune mention de LeCroy et font simplement allusion au fait qu’ils sont «meilleurs en tant qu’amis» et continueront de «se soutenir les uns les autres». Pour la plupart, ils semblent tous vouloir rester courtois.