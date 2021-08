“Bien sûr que la Slovénie est une grande équipe, il n’y a pas que Doncic”

in

01.08.2021 à 16:28 CEST

Sport.es

L’entraîneur de l’équipe espagnole de basket-ball, Sergio Scariolo, a rappelé que “bien sûr” la Slovénie, rivale qui a battu l’Espagne 87-95 et s’est qualifiée première du groupe pour les quarts de finale, c’est “une grande équipe” et “ce n’est pas seulement (Luka) Doncic”.

“Bien sûr, c’est une grande équipe, il n’y a pas que Doncic. Je suis ravi de la façon dont Luka a lu la situation et a réagi. Il a montré sa classe, sa force mentale, sa compétitivité, sa compréhension de ce qui se passait (…) Ce sont des joueurs très talentueux et très compétitifs au-delà de Luka, bien sûr, nous leur accordons du crédit », a déclaré Scariolo lors d’une conférence de presse après le match.

Interrogé sur la défense qu’ils ont faite à la star slovène, pour laquelle il n’a finalement marqué que 12 points, Scariolo a rappelé qu’ils ont quitté la Slovénie en dessous de leur score habituel, puisque l’Argentine et le Japon avaient marqué en moyenne 117 points.

Fier de l’équipe

“Ils sont 30 points en dessous de sa moyenne, pas en deux matchs mais en six cette saison”, a-t-il souligné. Scariolo a déclaré qu’il était “vraiment fier” de ses joueurs, qu’il a dit croire “jusqu’à la fin”.

“Quelques détails d’erreurs ont fait la fête de son côté, et de notre point de vue, il y a eu des tirs ouverts faciles, mais le match était dans un fil et nous devons féliciter celui qui a eu le plus de succès dans les dernières minutes », a-t-il commenté.

“Nous avons une journée pour nous préparer physiquement et émotionnellement et essayer d’affronter les quarts de finale dans la meilleure version de notre équipe », a-t-il ajouté.

Optimiste

Scariolo a rappelé que l’équipe espagnole a déjà montré sa capacité à récupérer de situations défavorables après avoir affronté les États-Unis en quarts de finale.

“Cette équipe est légendaire dans le monde du basket-ball en raison de la façon dont elle a réussi à rivaliser au fil des ans, au-delà des buteurs, des générations… Nous devons donc nous reconstruire, retrouver notre identité combative et être agressif », a déclaré Scariolo.