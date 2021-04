Non seulement The Marksman se comporte bien par rapport à d’autres films indépendants notables, tels que les nominés aux Oscars Minari (1,6 million de dollars) et Nomadland (1,3 million de dollars), mais c’est en fait le cinquième film le plus rentable de cette année. Il n’est battu que par Wonder Woman 1984 (19,3 millions de dollars), Les Croods: un nouvel âge (23,7 millions de dollars), Raya et le dernier dragon (29,7 millions de dollars) et Tom et Jerry (31,1 millions de dollars).