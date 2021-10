Bientôt, 50 bus électriques AC circuleront sur six itinéraires interurbains à travers le Karnataka

La société de transport d’État paiera 55 Rs par km à la société privée qui exploitera les bus avec leurs propres chauffeurs.

La Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) est prête à exploiter des services de bus électriques interurbains sur six itinéraires interurbains à travers l’État du Karnataka. La décision a été prise par KSRTC après que la Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) a annoncé l’exploitation de bus similaires dans la ville à partir du mois de novembre. Selon les responsables de KSRTC, la société a terminé le processus d’appel d’offres avec une entreprise basée à Hyderabad pour exploiter jusqu’à 50 e-bus AC dans l’État. La société de transport d’État paiera 55 Rs par km à la société privée qui exploitera les bus avec leurs propres chauffeurs. Un seul conducteur sera affecté par le KSRTC, ont déclaré des hauts responsables de la société dans un rapport d’IE.

Selon les responsables, ces bus seront exploités de Bengaluru à Mysuru, Shivamogga, Chikkamagaluru, Virajpet, Madikeri et Davangere car ce sont les itinéraires interurbains populaires du Karnataka. Dans le cadre du programme FAME 2 du gouvernement central, Olectra Greentech Limited (OGL), basée à Hyderabad, s’est imposée comme le plus bas soumissionnaire. Il s’agira d’un contrat de 12 ans en vertu duquel la société paiera au kilomètre, ont indiqué les responsables. Les tarifs de ces bus électriques seront les mêmes que ceux des bus climatisés existants qui circulent sur ces six itinéraires interurbains. Ces bus seront remplacés par la nouvelle flotte de bus électriques, a ajouté le responsable.

OGL installera les bornes de recharge dans les dépôts ainsi qu’à six endroits identifiés pour exploiter les services de bus et la société s’occupera également de l’exploitation et de la maintenance de ces bus. Selon les responsables, les bus mesureront 12 mètres de long et pourront accueillir 43 navetteurs. Chaque jour, l’entreprise doit faire rouler chaque bus sur 450 km.

Pendant ce temps, un e-bus a été reçu par BMTC de JBM Auto Limited basé à UP au mois de septembre et il prévoit également de démarrer des services d’e-bus non-AC à partir du 1er novembre. Le bus non-AC, qui est 9- mètre de long peut parcourir 120 km avec une seule charge et transporter 33 passagers. BMTC prévoit également d’exploiter jusqu’à 90 bus électriques qui seront loués par la National Thermal Power Corporation Vypar Vidyut Nigam. Dans les prochains jours, BTC est en train d’acheter 300 bus supplémentaires, avait annoncé l’ancien ministre des Transports B Sriramulu.

Selon les responsables du BMTC, JBM Auto Limited, dans le cadre du projet, expédiera les 90 mini-bus électriques pour un coût de Rs 130 crore. Les bus seront exploités sur la base d’un contrat de coût brut, selon lequel la société privée fournira les bus et assumera également l’entière responsabilité de leur exploitation et maintenance. La société fournira également des chauffeurs. Les services de bus fonctionneront à partir des dépôts de KR Puram, Yeswanthpura et Kengeri dans la ville de Bengaluru.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.