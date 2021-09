Bientôt, Char Dham sera facilement accessible ! Travaux en cours sur le projet de ligne ferroviaire Rishikesh-Karnaprayag d’Indian Railways

in

Projet de chemin de fer Rishikesh-Karnaprayag : La ministre d’État aux Chemins de fer et aux Textiles, Darshana Jardosh, a récemment examiné le projet de ligne ferroviaire Rishikesh – Karnaprayag des chemins de fer indiens en cours dans l’État d’Uttarakhand. La ministre s’est déclarée satisfaite de l’avancement des travaux d’aménagement du plus long tunnel ferroviaire du pays de 15,1 kilomètres sur cet itinéraire. Le projet de ligne Rishikesh – Karnaprayag des chemins de fer indiens est un pas décisif vers l’édification de la nation et rend Char Dham facilement accessible au public, a ajouté le ministre d’État aux Chemins de fer et aux Textiles.

Auparavant, l’ancien ministre des Chemins de fer Piyush Goyal avait déclaré qu’une fois les travaux de développement du projet de ligne ferroviaire Rishikesh – Karnprayag terminés et la ligne ouverte au public, tous les passagers ferroviaires et les visiteurs, en particulier les passionnés, pourront voyager facilement vers tous les sanctuaires sacrés situés dans toute la région. Le prochain projet de ligne ferroviaire Rishikesh-Karnprayag, d’une longueur de 125 kilomètres, traversera divers endroits importants, reliant Srinagar, Rudraprayag, Devprayag, Karnprayag, Gauchar, Dehradun, Pauri Garhwal, Tehri Garhwal, Chamoli et Rudraprayag.

De Rishikesh à Karnprayag, la ligne ferroviaire à grand écartement comptera 12 nouvelles gares au total, 17 tunnels ainsi que 16 ponts. Le développement du projet de ligne de chemin de fer à large écartement se fait à un coût de Rs 16,216 crore. Cet ambitieux projet de ligne de chemin de fer devrait être achevé d’ici la fin de 2024. Auparavant, le ministère des Chemins de fer avait déclaré qu’une fois les travaux sur la ligne ferroviaire à large écartement Rishikesh – Karnprayag terminés, cela donnerait un coup de fouet à l’industrie du tourisme, favoriserait également le commerce. comme fournir la connectivité ferroviaire entre cinq districts de l’État.

L’une des pierres angulaires uniques du pèlerinage hindou, Char dham est étroitement liée aux aspirations mystiques et spirituelles de chaque dévot. Chaque année, plusieurs pèlerins affluent vers Char dham tandis que les touristes nationaux et étrangers sont attirés par les randonnées et les visites touristiques dans l’État d’Uttarakhand.

