Project Management Consultancy a été attribué pour le projet de tunnel Mussoorie de 2,74 kilomètres de long, qui est en cours de construction sur le NH 707A avec un budget de Rs 700 crore.

Tunnel de Mussoorie : Bientôt, une connectivité fluide et sans congestion à Mussoorie ! Mardi, le ministère des Transports routiers et des autoroutes de l’Union a approuvé la préparation d’un rapport de projet détaillé (DPR) pour le développement d’un tunnel à deux voies de 2,74 kilomètres de long à Mussoorie, dans l’Uttarakhand. Selon le ministre des Transports routiers et des autoroutes de l’Union, Nitin Gadkari, pour une connectivité plus facile et sans embouteillage vers la ville de Mussoorie, Mall Road et Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSSNA) – une Académie IAS, Project Management Consultancy a été décerné pour le projet de tunnel Mussoorie de 2,74 kilomètres de long, qui est en cours de construction sur le NH 707A avec un budget de Rs 700 crore.

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Tirath Singh Rawat, tout en exprimant sa gratitude au ministre de l’Union pour avoir approuvé la nomination d’un PMC pour le tunnel de Mussoorie proposé, a déclaré que le projet infra stimulerait l’industrie touristique de l’État et faciliterait les opérations de sauvetage en cas de crise. Le CM avait fait une demande à cet égard au ministre de l’Union lors d’une réunion lundi, selon un rapport d’IE. Un haut responsable du département des travaux publics de l’Uttarakhand (PWD) a été cité dans le rapport disant que le PMC étudiera la zone, rédigera un DPR et mènera à bien le processus d’obtention de l’environnement ainsi que d’autres autorisations requises. Le responsable a également mentionné que cela pourrait prendre jusqu’à un an.

Pendant ce temps, il a également été signalé que l’État de Tripura subira une mise à niveau massive de ses infrastructures dans les temps à venir. Récemment, le ministre en chef de Tripura, Biplab Kumar Deb, a annoncé que, dans le cadre d’un important coup de pouce aux infrastructures, le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Union Nitin Gadkari ont sanctionné un montant de 2 752 crores de roupies pour le développement de 262 kilomètres de routes nationales dans l’État du nord-est. À l’heure actuelle, les travaux sur ces projets NH sont en cours, a ajouté le CM.

