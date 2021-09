Bientôt dans un Apple Store près de chez vous : plus de couleurs iMac 24 pouces

Il semble que nous aurons plus à attendre après le 14 septembre que de nouveaux iPhones et une nouvelle Apple Watch. Les derniers rapports indiquent qu’Apple commencera très bientôt à vendre toutes les couleurs de l’iMac 24 pouces dans les magasins de détail.

La gamme complète de couleurs iMac 24 pouces

Non, nous ne nous attendons pas à ce que de nouveaux Mac fassent leurs débuts lors de l’événement “California Streaming”. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg souligne que Cupertino apporte un petit ajustement à ses options de vente d’iMac. Après l’événement, les magasins Apple de tout le pays commenceront à vendre l’iMac 24 pouces dans les sept couleurs disponibles.

Pas seulement sur iPhone et Apple Watch, quelques nouvelles mineures sur Mac à surveiller le 14 septembre : Apple commencera à vendre toutes les couleurs de l’iMac M1 24 pouces dans les magasins de détail. Le jaune, l’orange et le violet n’étaient auparavant disponibles qu’en ligne.

Actuellement, vous ne pouvez acheter qu’un iMac 24 pouces dans un point de vente en vert, rose, bleu ou argent. Cupertino propose une version jaune, orange et violet du bureau tout-en-un, mais vous devez commander ces couleurs en ligne.

Certes, ce sont des couleurs plus inhabituelles. Je peux comprendre pourquoi ils ne sont pas encore disponibles dans les magasins. Cependant, ils se sont peut-être avérés plus populaires que Cupertino ne le pensait. L’introduction des autres couleurs dans les magasins de détail permettra aux clients de se les procurer plus facilement. Ils n’auront pas à attendre l’expédition. Reste à savoir si les magasins tiers comme Best Buy proposeront également les couleurs supplémentaires.

Nous nous attendons à des modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces redessinés en 2021. Il est cependant très peu probable que ceux-ci soient annoncés lors de l’événement de septembre. Le modèle habituel d’Apple consiste à se concentrer sur l’iPhone et parfois sur l’Apple Watch lors de son événement d’automne précédent. Un deuxième événement, probablement en octobre ou novembre, se concentrera sur Mac et iPad.