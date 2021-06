Bientôt des services de passeport conviviaux pour les citoyens, selon la MEA; Vérifier les détails

La MEA a étendu sa portée mondiale et 174 missions et postes indiens ont été intégrés au programme Passport Seva.

Le ministère des Affaires étrangères (MEA) prévoit de simplifier davantage les règles et les processus de passeport en minimisant le fardeau de la conformité pour les citoyens. Le MEA, en étroite collaboration avec le Département des postes, a encore renforcé la portée des services de passeport auprès des citoyens. Cela comprend la création du passeport postal Seva Kendra (POPSK) situé dans tout le pays.

Selon le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, il existe un réseau de 555 Passport Kendras en Inde. Cela comprend 36 bureaux des passeports, 93 passeports Seva Kendra (PSK) et 426 bureaux de poste passeport Seva Kendra (POPSK).

Et pour un système centralisé de délivrance de passeports pour les citoyens indiens et de la diaspora à l’étranger, le MEA a étendu sa portée mondiale et 174 missions et postes indiens ont été intégrés au programme Passport Seva.

La MEA a tiré parti de l’utilisation de la technologie et des systèmes numériques dans son fonctionnement, y compris dans la fourniture de services de passeport, et comme indiqué précédemment par Financial Express Online, le ministère a récemment intégré le programme Passport Seva à DigiLocker.

Pour obtenir les services Passeport, le DigiLocker aide les citoyens à soumettre divers documents en mode sans papier. Cela signifie que maintenant, lorsque vous atteignez le passeport, Kendra n’est pas obligé de porter les documents originaux.

Où le ministre a-t-il dit cela?

A travers une plateforme virtuelle pour marquer le Passeport Seva Divas le 24 juin 2021. Cette journée est en commémoration de la promulgation de la loi sur les passeports le 24 juin 1967.

Par vidéoconférence, le ministre des Affaires extérieures, le Dr S Jaishankar, et le ministre d’État aux Affaires extérieures, V Muraleedharan, se sont adressés aux agents des passeports.

Jaishankar a salué les agents pour être un exemple exceptionnel de gouvernance électronique et de succès du modèle PPP. A cette occasion, des Passeport Seva Puraskars ont également été annoncés pour les Bureaux de Passeports les plus performants et le personnel du Prestataire de Services. Étant donné que la vérification policière est l’élément le plus important du passeport, des mentions spéciales ont été faites aux services de police pour leurs efforts visant à assurer des autorisations de police rapides.

Tout en soulignant les efforts de toutes les PIA en Inde et à l’étranger pour travailler à assurer des systèmes de délivrance de passeports transparents et efficaces au profit de nos citoyens, le ministère de la Défense a noté qu’il existe un mécanisme de règlement des griefs solide en place dans la MEA. Cela comprend les CPGRAMS, le portail PSP et les médias sociaux, et ces plateformes aident à traiter les griefs et à fournir des services.

Le ministre des Affaires étrangères, dans son discours d’ouverture, avait également exprimé ses condoléances aux familles endeuillées du personnel qui avaient perdu leur combat contre le COVID-19.

