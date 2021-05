Bientôt, des tubes de dentifrice recyclables: Pepsodent, Closeup à relooker; Unilever cherche à réduire la pollution plastique

Les dentifrices populaires sont vendus dans des emballages difficiles à recycler, ce qui entraîne le rejet de milliards de tubes de dentifrice dans les décharges chaque année.

Unilever, la société mère des dentifrices largement utilisés Pepsodent et Closeup, introduira cette année des tubes recyclables en Inde, afin de contribuer à réduire la pollution plastique. Unilever travaille au développement de tubes de dentifrice recyclables depuis quatre ans. La société a maintenant décidé de déployer la même chose sur deux de ses plus grands marchés de soins bucco-dentaires – d’abord en France, puis en Inde, a-t-elle déclaré dans une récente note de presse.

Non seulement sur ces deux marchés, Unilever cherche à convertir son portefeuille complet de dentifrices à travers les pays en produits recyclables au cours des quatre prochaines années. «Les marques de soins bucco-dentaires d’Unilever, notamment Signal, Pepsodent et Closeup, ont annoncé leur intention de convertir l’ensemble de leur portefeuille mondial de dentifrices en tubes recyclables d’ici 2025», indique le communiqué.

Les dentifrices populaires sont vendus dans des emballages difficiles à recycler, ce qui entraîne le rejet de milliards de tubes de dentifrice dans les décharges chaque année. La plupart de ces dentifrices sont livrés dans un tube composé d’une combinaison de plastique et d’aluminium pour assurer la flexibilité. Cependant, cette combinaison est devenue problématique en matière de recyclage. Par conséquent, Unilever va maintenant changer cela avec un matériau composé principalement de polyéthylène haute densité (HDPE). Certes, le PEHD est un matériau recyclable très utilisé.

Samir Singh, vice-président exécutif, Global Skin Cleansing and Oral Care, a déclaré: «La pollution plastique est sans aucun doute l’un des plus grands défis environnementaux de notre époque. Par conséquent, l’ensemble de notre gamme de dentifrices passera aux tubes recyclables d’ici 2025. Cela a été un voyage long et difficile pour en arriver là, mais nous espérons que cette transformation inspirera l’industrie dans son ensemble à faire également le changement. »

Parallèlement, les marques de soins bucco-dentaires d’Unilever se sont également associées à plusieurs fabricants mondiaux d’emballages, notamment Amcor, EPL (anciennement Essel Propack), Huhtamaki et Dai Nippon Indonesia (DNPI). La société a affirmé qu’elle garantirait que les nouveaux tubes continueront à «protéger la qualité et le goût du produit».

Babu Cherian, directeur R&D de l’emballage des soins bucco-dentaires chez Unilever, a déclaré que les tubes recyclables ont le potentiel de transformer l’ensemble de l’industrie des soins bucco-dentaires. «Nous mettons également le nouveau design à la disposition de tous les producteurs intéressés par l’adoption du nouveau matériau, avec l’ambition d’accélérer le changement de l’industrie», a déclaré Cherian.

