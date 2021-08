Bientôt disponible sur Apple Arcade : Zookeeper World, Zen Pinball Party et Fantasian Part 2

Apple Arcade a récemment dépassé les 200 jeux disponibles sur le service de jeu par abonnement, et Apple a annoncé aujourd’hui deux titres supplémentaires à venir. Apple n’a pas fourni de date de sortie spécifique pour l’un ou l’autre jeu.

Monde des gardiens de zoo

“Zookeeper World” de Kiterestu est un nouvel opus de la série de jeux de réflexion et d’action “Zookeeper” qui sera disponible exclusivement sur Apple Arcade. Les joueurs devront faire face à une variété de puzzles de match-3 difficiles et collecter des pièces tout en plaçant des animaux, de l’équipement et des plantes pour augmenter le charme du zoo et attirer plus de visiteurs. Les joueurs pourront agrandir et personnaliser leur zoo, améliorer leurs animaux pour qu’ils soient uniques, et plus encore.

“Zen Pinball Party” de Zen Studios est un jeu de flipper qui présentera des designs de table inspirés des marques DreamWorks Animation et Hasbro. Les joueurs défieront leurs amis et leur famille pour le score le plus élevé sur des tables mettant en vedette Trolls, Kung-Fu Panda, Comment dresser votre dragon, MY LITTLE PONY, Theatre of Magic, Attack from Mars, et plus encore.

De plus, le jeu de rôle Apple Arcade “Fantasian” de Mistwalker recevra une mise à jour “Part 2” vendredi. Apple dit que la seconde moitié de la saga proposera un style de jeu plus axé sur les quêtes qui peut prendre entre 40 et 60 heures pour que les joueurs expérimentent. Le jeu a été écrit par Hironobu Sakaguchi, créateur de Final Fantasy.

Fantastique

Au prix de 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an, Apple Arcade donne accès à un catalogue d’environ 200 jeux sans publicité ni achats intégrés sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec des titres supplémentaires ajoutés périodiquement.