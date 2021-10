Bientôt du charbon de Colombie

En outre, une équipe interministérielle composée de représentants de la Central Electricity Authority, de Coal India Ltd et de Power System Operation Corporation a été formée pour surveiller l’approvisionnement.

La nation sud-américaine, la Colombie, envoie du charbon en Inde plus tard cette année, ce qui aidera à faire face à la pénurie ici.

Confirmant cela à Financial Express Online, un haut diplomate qui a souhaité rester anonyme a déclaré : « Le charbon provenant de ce pays est destiné à aider l’Inde à faire face à sa pénurie de charbon. Plus tard cette année, une cargaison de charbon arrive de Colombie. L’accord pour obtenir le charbon de ce pays a été signé entre l’Agencia nacional de minera – l’Agence colombienne des mines (ANM) et une société indienne.

Post-COVID, la nation sud-américaine a augmenté sa production. Et selon les rapports, il est passé des 40 pour cent existants à près de 50 pour cent et cette étape a placé la Colombie dans une position très forte à l’échelle mondiale. Selon les rapports, la Colombie possède l’un des plus grands approvisionnements en charbon d’Amérique latine. Et il représente des ressources potentielles de 16 992 millions de tonnes (MT). Le charbon représente environ 54 % des exportations minières de la Colombie et le pays est le sixième exportateur de carbone au monde, avec une part de 6,3 %, ce qui équivaut à 50 millions de tonnes de carbone par an.

Avec un taux d’exploitation maîtrisé, les réserves de carbone en Colombie assureront plus de 120 ans de production. Selon des sources, « c’est plus que suffisant pour permettre au pays de participer au marché international et d’être également en position de force pour répondre à la demande interne.

Récemment, la Colombie a fourni du charbon à la République dominicaine et maintenant l’Inde est son client de ce côté du globe.

« La cargaison arrive début décembre », a expliqué une source.

Agencia nacional de minera – Agence minière colombienne (ANM)

Cette agence située en Colombie collabore avec les plus grandes sociétés minières de charbon de ce pays. Et c’est à travers cette agence que l’exportation de charbon de ce pays va bientôt être exportée vers l’Inde. L’Agence colombienne est en contact avec une grande entreprise indienne.

Pénurie en Inde

Le gouvernement indien a déjà intensifié ses efforts pour s’assurer qu’il n’y a pas de pénurie de charbon dans le pays et a décrit les mesures qu’il prend dans ce sens. Et il a exhorté les entreprises publiques à augmenter l’exploitation minière et la production et à s’efforcer de réduire l’écart entre la demande et l’offre.

