Bientôt, envolez-vous du Karnataka pour devenir plus facile ! Toutes les grandes villes de l’État auront des aéroports ; des détails

Bientôt, le processus d’acquisition des terres va commencer.

Karnataka pour se vanter d’aéroports dans toutes les grandes villes ! Le gouvernement de l’État du Karnataka envisage de mettre en place des aéroports dans toutes les grandes villes de l’État, a récemment déclaré le ministre des Grandes et moyennes industries du Karnataka, Murugesh Nirani. Outre les aéroports dans toutes les grandes villes, le gouvernement de l’État prévoit également d’établir des héliports permanents dans tous les sièges du district, a déclaré Nirani. Bientôt, le processus d’acquisition des terres commencera, selon un rapport d’IE. Le ministre des Grandes et moyennes industries de l’État a en outre déclaré que l’élargissement de la connectivité aérienne intérieure est crucial pour le développement industriel, le tourisme ainsi que d’autres secteurs de la région.

Lors de la cérémonie des Export Excellence Awards de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie du Karnataka (FKCCI) à Bengaluru, Nirani a déclaré que l’activité économique augmenterait si la connectivité régionale ainsi que le trafic aérien de passagers s’amélioraient dans l’État. Selon le ministre, un port sec verra le jour dans le district de Hassan et le port de Karwar sera davantage développé. Les exportations de l’État dans tous les secteurs sont en augmentation, a-t-il déclaré. L’État du Karnataka a de nombreuses opportunités, des compétences ainsi que la capacité d’exceller sur le marché mondial des exportations, a-t-il ajouté.

Selon le ministre des Grandes et moyennes industries de l’État, l’État du Karnataka est le numéro un des exportations de logiciels, contribuant à 40 pour cent des exportations du pays. En outre, l’État du sud est également un acteur de premier plan dans les exportations manufacturières et commerciales. L’État s’est imposé dans l’automobile, l’aérospatiale, le prêt-à-porter, la soie, le fil de coton, la pharmacie, les produits alimentaires, les produits de la mer, les minéraux, l’artisanat, entre autres, a ajouté le ministre.

Pendant ce temps, il a été signalé que l’aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel à Ahmedabad, dans le Gujarat, fermerait probablement sa piste quotidiennement pendant une durée de neuf heures du 3 janvier 2022 au mai 2022. La piste sera fermée en raison de travaux de superposition et de maintenance.

