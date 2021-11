Republic Records a annoncé la sortie du Bande originale du film Licorice Pizza le 26 novembre.

L’album accompagne le nouveau film très attendu de cette année du scénariste et réalisateur huit fois nominé aux Oscars, Paul Thomas Anderson. United Artists Releasing ouvre le film dans certains cinémas de New York et de Los Angeles le vendredi 26 novembre 2021 et dans tout le pays le jour de Noël le 25 décembre 2021.

La bande originale sera également disponible en vinyle via un premier pressage en édition limitée le 10 décembre avec un vinyle rouge spécial disponible uniquement dans les magasins de disques indépendants.

De MGM et Focus Features en association avec BRON Creative, Licorice Pizza raconte l’histoire d’Alana Kane (Alana Haim) et Gary Valentine (Cooper Hoffman) qui grandissent, courent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, 1973. Écrit et Réalisé par Paul Thomas Anderson, le film retrace la navigation perfide du premier amour. Le film met également en vedette Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper et Benny Safdie.

Licorice Pizza marque le neuvième film de Paul Thomas Anderson et le premier depuis Phantom Thread en 2017.

Alana Haim a été largement acclamée pour son rôle dans le nouveau film de Paul Thomas Anderson Licorice Pizza.

Le prochain film, qui met en vedette Haim dans sa première performance, est un drame de passage à l’âge adulte se déroulant dans les années 1970 dans la vallée de San Fernando à Los Angeles, en se concentrant sur le personnage de Haim, Alana Kane et Gary Valentine (Cooper Hoffman).

Selon ceux qui ont assisté à une première projection, Licorice Pizza pourrait être un autre succès pour Anderson, certains le qualifiant de «chef-d’œuvre» et de «brillant».

JJ Abrams a fait l’éloge de Haim et Hoffman, déclarant : « Des premières performances vraiment incroyables. Il n’y a rien de mieux que d’aller voir un film PTA. Assurez-vous de voir #LicoricePizza le 26 novembre ! »

L’acteur John C. Reilly a également fait l’éloge de Haim, déclarant lors d’une conversation avec la chanteuse et actrice pour Interview Magazine : , je pense que vous avez un film.

« Vous connaissez la phrase : « Vous ne pouvez pas la quitter des yeux ? » J’ai déjà ressenti ce sentiment en regardant une cheminée ou un bébé, mais rarement avec des adultes. Quand j’ai visité le plateau, je me souviens d’être assis là et d’être collé au moniteur, même entre les prises. Je me suis tourné vers Paul et je me suis dit : ‘Tu ne peux pas quitter tes putains de yeux d’elle.’ Il m’a regardé comme, ‘N’est-ce pas ?’

« Le seul autre acteur qui me fait ressentir ça est Joaquin Phoenix. Le regarder, c’est comme regarder un raton laveur fouiller dans les poubelles. Que va-t-il faire maintenant ? Pourquoi regarder autre chose, pendant que cela se passe ? C’est dur de garder cette énergie devant la caméra, Alana. Prenez-le d’un vieux clown comme moi. Combien de fois diriez-vous que vous êtes tombé amoureux ?

Précommandez la bande originale de Licorice Pizza ici.