Bientôt la catastrophe de la troisième vague de Covid-19 ? Un grand virologue met en garde contre la réouverture et cite la faible population vaccinée de l’Inde

Le virologue Dr W. Ian Lipkin a averti l’Inde qu’elle n’avait pas l’armure de sécurité Covid nécessaire pour rouvrir complètement le pays, citant la population vaccinée extrêmement faible, a rapporté PTI.

Dr Lipkin moins de 20% de la population indienne a été vaccinée. En plus de cela, 30% de la population de moins de 18 ans n’étaient pas éligibles. Cela signifiait effectivement que l’Inde n’avait pas le type d’armure nécessaire pour rouvrir le pays en toute sécurité.

Le virologue a également mis en garde contre l’impact à long terme de Covid-19, ajoutant que les gens n’en parlaient généralement pas.

Ces personnes pourraient ne pas nécessairement avoir une forme aiguë de la maladie, mais rester pendant une longue période, voire de façon permanente, paralysées par la fatigue, l’essoufflement, le dysfonctionnement cognitif, a déclaré le Dr Lipkin.

Il a ajouté que jusqu’à 30% de la population infectée pourrait être confrontée à ces problèmes.

Selon le Dr Lipkin, même si le virus disparaissait comme par magie, ces personnes pourraient continuer à être infectées et leur vie en serait affectée pendant des décennies.

Le Dr Lipkin a déclaré que la grippe espagnole de 1918 avait fourni de nombreuses leçons, mais celles-ci n’ont pas été reportées.

Ce n’est peut-être même pas la pire des pandémies potentielles, a déclaré le Dr Lipkin, ajoutant qu’il était nécessaire de s’assurer que les leçons de Covid-19 soient poursuivies.

Il a également émis un avertissement concernant les plusieurs variantes du SARS-CoV-2 qui circulent.

Le Dr Lipkin a déclaré qu’il existait déjà des variantes en circulation qui n’avaient pas de nom, mais pourraient potentiellement être plus capables de transmission.

Le virologue a également déclaré qu’il était nécessaire de penser au-delà des vaccins qui pourraient prévenir les maladies graves pour ceux qui empêchent la transmission.

Il a appelé à l’amélioration de l’infrastructure de santé publique. Il a également appelé au suivi et au traçage des individus exposés afin qu’une « stratégie de vaccination en anneau », utilisée avec succès en Inde pour éradiquer la variole, puisse être adoptée.

Le masquage est une stratégie utile pour prévenir la transmission, a déclaré le Dr Lipkin. Il a également ajouté que les gens devaient changer leur processus de pensée et être moins égoïstes.

