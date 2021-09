Bientôt la cotation de G-Sec sur les indices mondiaux : le conseiller économique principal Sanjeev Sanyal

in

Le plan d’obligations souveraines indiennes dans les indices obligataires mondiaux vise non seulement à financer une partie de son déficit budgétaire élevé au lendemain de l’épidémie de Covid-19, mais à approfondir le marché obligataire du pays.

Les travaux préparatoires à l’inclusion de certaines catégories de titres publics dans les indices obligataires mondiaux sont presque terminés et une annonce sur ce plan est attendue ce budget, a déclaré vendredi le principal conseiller économique Sanjeev Sanyal. Le gouvernement et la banque centrale travaillent en étroite collaboration pour en faire une réalité, a-t-il déclaré lors d’un événement CII.

Par ailleurs, s’exprimant lors du même événement, Anand Mohan Bajaj, secrétaire supplémentaire au département des affaires économiques, a déclaré que le gouvernement travaillait à la mise en place d’un “backstop facility” pour approfondir le marché des obligations d’entreprises du pays. Le plan faisait partie des dernières annonces budgétaires.

« Nous travaillons sur une installation très complète. Cela inspirera certainement la confiance des participants au marché des obligations d’entreprises », a déclaré Bajaj.

Quant à la cotation du G-sec sur les indices mondiaux, le gouvernement n’avait budgété aucun montant à lever par cette voie pour cet exercice. Cependant, tous les fonds ainsi collectés devaient réduire proportionnellement les emprunts du gouvernement sur le marché intérieur brut du crore de Rs 12 lakh budgété.

« Si nous voulons nous préparer à une période où la liquidité va être lentement retirée à l’échelle mondiale, nous voulons que d’autres sources de liquidité s’ouvrent pour nous. Évidemment, c’est bon pour le marché en général. Comme le gouvernement est le plus gros emprunteur du système, nous souhaitons évidemment qu’il existe des outils de capitaux disponibles qui continueront à soutenir nos programmes d’emprunt », a déclaré le principal conseiller économique.

Une telle décision attirerait potentiellement des flux étrangers plus élevés, car de nombreux fonds étrangers suivent des indices mondiaux.

