Bientôt le confinement de Srinagar ? Les autorités mettent en garde contre des restrictions strictes alors que de nouveaux cas de Covid-19 se multiplient

Le Jammu-et-Cachemire a connu une augmentation constante des cas de Covid-19 depuis l’enregistrement de son plus faible nombre en huit mois en octobre. (Déposer)

Srinagar est confrontée à des restrictions strictes de Covid-19 si la récente augmentation de la charge de travail dans les poches n’est pas contenue, a déclaré le commissaire adjoint Mohammad Aijaz Asad.

La capitale estivale du Jammu-et-Cachemire a ajouté samedi huit zones de confinement alors qu’Asad, ainsi que des responsables administratifs et sanitaires, ont effectué des tests éclair sur des personnes bafouant les protocoles dans diverses parties de la ville, selon des informations.

Asad a déclaré qu’il n’aimerait pas voir Srinagar devenir la cause de la troisième vague de Covid-19 de la Vallée.

S’adressant aux journalistes lors de sa visite de la ville, Asad a déclaré que les cas de Covid-19 augmentaient. Des endroits comme Lal Bazaar ont signalé 18 cas au cours de la semaine dernière, tandis que Chanapora et Bemina ont signalé respectivement 12 et 15 cas.

Il a ajouté que les gens ne devraient pas violer les limites des fonctions sociales et a appelé les résidents à éviter les lieux publics et à porter des masques.

Le territoire de l’Union a enregistré 151 nouveaux cas samedi, portant son total à 332 911, au cours des dernières 24 heures, a rapporté PTI.

Seize de ces nouveaux cas se trouvaient dans la division de Jammu et 135 dans la division du Cachemire. Le district de Srinagar a enregistré le plus grand nombre de cas avec 79, suivi du district de Baramulla avec 14.

Le commissaire adjoint a déclaré que trois ou quatre poches de Srinagar étaient sous le scanner.

Il a ajouté que l’administration devrait imposer des restrictions locales si les cas ne diminuaient pas. Srinagar compte actuellement 82 zones de confinement, dont huit ont été ajoutées vendredi.

Asad a déclaré que huit micro-zones de confinement avaient été ajoutées vendredi et que si les cas n’étaient pas contrôlés dans ces zones, des restrictions supplémentaires seraient imposées.

L’administration a été vivement critiquée pour avoir prétendument organisé de grands rassemblements et bafoué les protocoles de Covid-19. Le sous-commissaire, cependant, a déclaré qu’ils faisaient tout pour le peuple.

Asad a déclaré que le gouvernement travaillait pour le peuple et que s’il était sur la route, 10 à 15 personnes seraient avec lui – il n’y avait pas d’alternative. Il a ajouté qu’ils essayaient de contrôler les cas de Covid-19 et qu’ils ont pris des mesures partout où ils en avaient besoin.

Il a poursuivi qu’il pourrait y avoir des événements nécessaires organisés pour le public; l’administration a suivi les protocoles Covid-19 pendant ces fonctions.

Le Jammu-et-Cachemire a connu une augmentation constante des cas de Covid-19 depuis l’enregistrement de son plus faible nombre en huit mois en octobre. Les cas actifs ont atteint leur plus bas niveau le 20 octobre. Depuis lors, le nombre de cas actifs est passé à 1 091.

Les responsables ont également déclaré qu’il y avait 49 cas confirmés de mucormycose (champignon noir) dans le territoire de l’Union.

