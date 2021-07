Bientôt le remaniement ministériel de Modi ? De Scindia à Sonowal, voici les grands noms qui circulent

Plusieurs rapports ont affirmé que le Premier ministre Modi pourrait opter pour un élargissement de son cabinet très prochainement et qu’il gardera probablement à l’esprit les élections législatives prévues l’année prochaine. (PTI)

Remaniement ministériel de Modi : le Premier ministre Narendra Modi pourrait entreprendre un remaniement majeur de son cabinet avant les élections à l’Assemblée prévues pour l’année prochaine et une annonce à cet effet pourrait intervenir prochainement. Il y a plusieurs postes vacants dans le cabinet avec plusieurs ministres traitant des charges supplémentaires de différents ministères. Un sentiment de secret et de surprise a été la marque des décisions du Premier ministre Modi de cette ampleur et remettre en question son esprit s’est avéré futile le plus souvent dans le passé. Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’annonce officielle d’un tel exercice, les rumeurs regorgent de noms de candidats probables qui pourraient trouver une place dans un cabinet remanié. Plusieurs rapports ont affirmé que le Premier ministre Modi pourrait opter pour l’élargissement de son cabinet très prochainement et qu’il gardera probablement à l’esprit les élections législatives prévues l’année prochaine dans des États comme l’Uttar Pradesh, Goa, l’Himachal Pradesh, l’Uttarakhand, le Pendjab, le Manipur et le Gujarat. Ses yeux seront également tournés vers les élections législatives de 2024 et certains visages à l’attrait de masse pourraient également trouver une place dans son cabinet.

Un nom qui fait le tour depuis un certain temps maintenant est l’ancien membre du Congrès et maintenant député du BJP Rajya Sabha Jyotiraditya Scindia. Avec Scindia à la recherche de responsabilités au-delà de l’État, comme indiqué, il pourrait obtenir un poste au cabinet. Un autre visage en attente est l’ancien ministre des syndicats ainsi que l’ancien CM d’Assam Sarbananda Sonowal. Depuis qu’il a quitté le poste de CM de Himanta Biswa Sarma, il est fort probable qu’il revienne au Centre avec une nouvelle responsabilité.

Bien que la sélection de visages d’autres États ne dérange pas le BJP, le Bihar peut être un casse-tête pour la fête du safran. D’un côté, il y a le JD(U) de Nitish Kumar qui attend deux postes ministériels, de l’autre, dans le hall, attend Sushil Modi, qui a dû quitter le poste de CM adjoint pour ses collègues.

Ensuite, il y a la maison divisée du Lok Janshakti Party (LJP) qui fait face à une crise existentielle après la disparition de Ram Vilas Paswan. Alors que Chirag Paswan attend avec impatience un appel du BJP pour revenir au cabinet de la NDA, il craint également que son oncle Pashupati Kumar Paras, qui a mené un coup d’État contre lui, ne décroche le siège.

Le leader du Maharashtra Narayan Rane et Bhupendra Yadav figurent également sur la liste des visages probables. L’élection de l’Uttar Pradesh étant la plus cruciale et la plus immédiate, des visages comme Varun Gandhi, Ramshankar Katheria, Anil Jain, Rita Bahuguna Joshi et Zafar Islam pourraient trouver une place dans le nouveau cabinet. Les alliés du BJP dans les États pourraient également trouver une place au cabinet en vue des scrutins 2024 de Lok Sabha.

Il y a 53 ministres à l’heure actuelle et le Cabinet a de la place pour 28 nouveaux visages. Les dirigeants de l’Uttarakhand, du Maharashtra, du Bengale occidental, du Rajasthan et de l’Haryana pourraient également trouver une place dans le nouveau cabinet.

