Bientôt, le temps de trajet jusqu’à UP et les problèmes de circulation à Delhi seront réduits alors que les travaux sur la route nationale 709B commenceront le mois prochain

Le projet a été retardé en raison des restrictions liées au COVID-19.

La construction du NH-709B commencera le mois prochain, a annoncé le député du BJP Manoj Tiwari. La route nationale 709B, longue de 155 km, est un projet à six voies traversant plusieurs zones de l’est et du nord-est de Delhi. Le corridor partira d’Akshardham Mandir à Delhi et se terminera à Saharanpur dans l’Uttar Pradesh. Une fois les travaux sur cette autoroute terminés, cela réduira le temps de trajet vers les districts d’UP et facilitera la circulation dans les régions du nord-est de Delhi telles que New Usmanpur, Khajuri Khas, Pushta Road, Sonia Vihar Extension, West Karawal Nagar et Bhajanpura. Tiwari a déclaré dans un rapport d’IE que les travaux avaient été attribués le mois dernier dans le cadre d’un nouvel appel d’offres et que les travaux préparatoires commenceraient au mois d’août. Le projet a été retardé en raison des restrictions liées au COVID-19, mais ils espèrent terminer l’autoroute d’ici 2023, a-t-il déclaré.

Tiwari a en outre déclaré qu’ils avaient également demandé un hôpital de type AIIMS sur le tronçon de l’autoroute afin que les gens puissent réduire les temps de trajet et bénéficier de l’installation médicale. Le corridor à venir devrait être développé autour de la route Noida Link et de la route Marginal Bund (route Pushta) dans la capitale nationale et de la route Baghpat dans l’UP. Pushta Road, au nord-est de Delhi, est l’un des couloirs les plus encombrés de la capitale, car il relie la ville à la frontière UP et à l’autoroute périphérique orientale. Le corridor compte plusieurs colonies non autorisées ainsi que des groupes de bidonvilles des deux côtés de la route, ce qui entraîne des embouteillages pendant la majeure partie de la journée.

La portion frontalière Delhi-Akshardham-Geeta Colony-Shastri Park-Khajuri Khas-Delhi-UP mesure 14,75 kilomètres de long et comprend un tronçon surélevé de 7 kilomètres. Ce tronçon coûte un montant de Rs 1 375,56 crore. Dans l’Uttar Pradesh, il traversera Welcome city, Ankur Vihar et Indrapuri avant de se terminer à Pooja Pusta Police Chowki, situé à Loni.

Plus tôt, dans le but de décongestionner Delhi et la ville de Ghaziabad, le ministère des Transports routiers et des autoroutes et l’Autorité nationale des autoroutes de l’Inde (NHAI) avaient donné leur approbation financière pour le corridor. Lorsque le projet a été approuvé, le ministre de l’Union Nitin Gadkari avait déclaré dans une lettre à Tiwari qu’à partir d’Akshardham à Delhi jusqu’à l’intersection de l’Eastern Peripheral Expressway, il existe une disposition pour 19 kilomètres de section surélevée qui contribuerait à diminuer l’acquisition de terres séparation du trafic local.

