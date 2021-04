Bientôt les cartes à puce du métro de Chennai seront disponibles dans les restaurants et les magasins de détail

Pour convaincre les usagers du métro d’acheter les cartes à puce, CMRL prévoit également de déployer son personnel dans les stations de métro.

Maintenant, obtenir des cartes à puce Chennai Metro sera plus facile! Afin de faire en sorte que davantage de passagers du métro de Chennai utilisent le système de carte à puce, les cartes à puce de Chennai Metro Rail Limited (CMRL) seront bientôt disponibles dans les magasins de détail et les restaurants de la ville. Pour convaincre les usagers du métro d’acheter les cartes à puce, CMRL prévoit également de déployer son personnel dans les stations de métro. Un responsable a été cité dans un rapport d’IE disant que la CMRL a cette idée, mais il n’est pas sûr quand elle va la mettre en œuvre puisque les restrictions de la pandémie COVID-19 sont en place. La CMRL distribuera les cartes à puce à certains des points de vente à titre d’essai et elle le mettra en vigueur dans d’autres restaurants ainsi que dans des points de vente au détail de la ville sur la base de la réponse initiale, a ajouté le responsable.

Pendant ce temps, afin de contrôler la propagation du nouveau coronavirus, la CMRL a déclaré qu’elle imposerait une amende aux navetteurs du métro de Chennai qui se retrouvent sans masque facial à l’intérieur de la station de métro. La CMRL, pour contrôler la conformité, permet aux navetteurs du métro de se rendre au point d’entrée uniquement après s’être assuré qu’ils portent un masque facial. Cependant, les autorités du métro de Chennai ont prévu de prendre des mesures contre ceux qui enfreignent les directives à la suite de plaintes selon lesquelles les navetteurs du métro ne portent pas de masque facial après avoir traversé le point de contrôle à l’entrée de la gare et lorsqu’ils voyagent dans le métro malgré des expositions régulières. comme annonces publiques.

Selon le rapport, une amende de Rs 200 sera perçue par les autorités auprès des contrevenants. En outre, une équipe de vol surveillera également si les navetteurs du métro respectent les règles à l’intérieur du train. A l’occasion du Nouvel An tamoul, la CMRL accorde également une réduction de 50% aux passagers pendant deux jours (hier et aujourd’hui). Cette offre de CMRL sera applicable tous les dimanches ainsi que les jours fériés, ajoute le rapport.

