Bientôt les fiançailles de Rihanna et ASAP Rocky ? Ils disent que Rihanna et son petit ami ASAP Rocky sont tellement amoureux et engagés l’un envers l’autre, et qu’il y a des rumeurs selon lesquelles le rappeur demandera bientôt la main du chanteur.

“Ces deux-là sont tellement amoureux, et c’est vrai qu’il y a beaucoup de rumeurs dans leur cercle d’engagement dans les travaux”, a déclaré une source à Us Weekly. “Avec les morceaux que Rocky a sortis, ça passera peut-être bientôt, mais il n’y a pas de pression et ce qui compte le plus, c’est qu’ils continuent tous les deux à s’appuyer sur cette très belle chose qu’ils ont.”

Mon Dieu… Ils veulent déjà les épouser, ils ne les laissent pas profiter de leur cour. Le rapport arrive et dit que le chanteur d’Umbrella, 33 ans, et le rappeur de 32 ans, sont sérieux dans leur relation malgré leur état civil, mais leurs proches espèrent qu’ils se marieront à un moment donné.

“Ils sont très ouverts avec leurs amis en ce sens que ce qu’ils ont ne ressemble à aucune connexion qu’ils ont vécue avec quelqu’un d’autre et ils se considèrent comme des partenaires de vie”, a déclaré la source à propos du couple. “Vous n’avez pas besoin d’un morceau de papier pour être heureux, mais Ri est une romantique et sa famille et ses amis, en particulier sa mère, aimeraient la voir se marier.”

Rihanna et ASAP Rocky ont commencé à se fréquenter en décembre 2019, rapporte qu’ils étaient un couple apparu en février 2020. Il a été dit que Rocky a toujours aimé Rihanna, des années avant que l’amitié ne devienne romantique.

En mai, le rappeur new-yorkais a confirmé que lui et le chanteur étaient en couple en l’appelant “l’amour de ma vie” et “ma femme” dans une interview pour GQ. En juin, ASAP a remercié sa petite amie d’avoir soutenu son nouveau documentaire.

Alors, bientôt les fiançailles de Rihanna et ASAP Rocky ?

