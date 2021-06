Bientôt, les unités industrielles pourront acheter de l’électricité 100% renouvelable

“Le tarif vert sera la moyenne pondérée du coût d’achat d’énergie verte, qui devrait être légèrement inférieur aux prix globaux de l’énergie”, a déclaré Singh.

Les unités industrielles et les entreprises à travers le pays seront bientôt en mesure de répondre à tous leurs besoins en énergie via des sources d’énergie renouvelables (ER), une mesure qui pourrait renforcer leur image de bonne volonté et contribuer à réduire leur empreinte carbone.

Annonçant mardi un «mécanisme tarifaire vert» à cette fin, le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a déclaré que les directives nécessaires seraient publiées sous peu. Actuellement, dans la plupart des régions du pays, les discoms fournissent de l’électricité aux industries à partir d’un pool commun créé à partir d’achats qui incluent également l’énergie thermique et hydraulique, en plus des ER.

Cependant, les experts ont souligné que les tarifs verts pouvaient varier d’un État à l’autre, et pour les discothèques qui avaient contracté une quantité substantielle d’énergie renouvelable au cours des premières années – lorsque les tarifs de l’énergie solaire et éolienne étaient nettement plus élevés que les tarifs actuels – l’achat moyen d’électricité RE le coût pourrait même être plus élevé que le coût d’achat des sources d’énergie conventionnelles.

Des dispositions similaires pour les tarifs verts sont déjà en place au Karnataka depuis FY12. Récemment, le Maharashtra est devenu le dernier État à autoriser des tarifs verts pour les consommateurs désireux de répondre à leurs besoins en électricité via des sources d’énergie renouvelable. Le régulateur de l’électricité du Maharashtra, par son ordonnance de mars, a autorisé les discos de l’État à percevoir un tarif vert de 0,66 l’unité en plus de leurs tarifs d’électricité habituels auprès des consommateurs intéressés.

Les entreprises indiennes essaient de plus en plus de réduire leur empreinte carbone et de nombreuses entreprises consommatrices reçoivent déjà de l’énergie renouvelable via le mécanisme d’« accès ouvert ». Les directives à venir sont censées soutenir les industries qui ne sont pas éligibles au libre accès ou qui ne disposent pas des ressources et de l’expertise nécessaires. “Si l’industrie veut s’associer à un développeur pour une alimentation électrique verte, les applications en libre accès pour de tels systèmes devront être approuvées dans les 15 jours”, a déclaré Singh, ajoutant que “maintenant, de telles applications prennent six mois, voire un an. pour obtenir l’approbation ».

Une disposition relative à un tarif vert distinct devrait également réduire les hésitations des dissonants à opter pour l’achat d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, car ce mécanisme n’aura pas d’impact sur les tarifs généraux. Afin de gérer la nature infirme de l’énergie renouvelable, les discoms doivent prendre des dispositions alternatives pour se procurer de l’électricité d’équilibrage pour stabiliser le réseau. Le coût de l’équilibrage des énergies renouvelables a été estimé à environ 1,10 par unité par la Central Electricity Authority.

Le ministre s’adressait aux médias lors d’une conférence de presse virtuelle en lever de rideau sur “le rôle de l’Inde en tant que champion mondial du thème de la transition énergétique du dialogue de haut niveau des Nations Unies sur l’énergie 2021”. Comme FE l’a récemment rapporté, Singh a déclaré que le gouvernement imposera des obligations de consommation d’hydrogène vert aux producteurs d’engrais et aux raffineurs de pétrole. “Nous proposons également des offres pour l’hydrogène vert”, a déclaré Singh, ajoutant que “les parties mettront en place des projets hybrides solaires, éoliens ou solaires-éoliens et le produit que je veux est l’hydrogène vert, et quiconque accepte de fournir de l’hydrogène vert à le moindre prix, obtiendra la commande ».

Les centrales solaires et éoliennes peuvent produire de l’hydrogène vert par électrolyse, un processus dans lequel l’électricité générée est mise dans l’eau pour créer de l’hydrogène et de l’oxygène.

