Bientôt, plus de services de vol en hydravion ! 28 itinéraires d’hydravions, 14 hydroaérodromes en cours de développement, selon le gouvernement

Les projets sont développés à un coût de Rs 450 crore. (PTI)

Plus de routes d’hydravions et d’aérodromes aquatiques en Inde bientôt! Mardi, le ministre de l’Aviation civile Hardeep Singh Puri a annoncé qu’un total de 28 routes d’hydravions, ainsi que 14 hydroaérodromes à travers le pays, sont actuellement à divers stades de développement. Les projets sont développés à un coût de Rs 450 crore. Un protocole d’accord a été signé le 15 juin 2021 par le ministère de l’aviation civile et le ministère des ports, de la navigation et des voies navigables afin de développer des services de vol en hydravion en Inde, selon un rapport de la PTI. Lors de l’événement, Puri a déclaré que 28 itinéraires d’hydravion dans le cadre du schéma de connectivité régionale (programme UDAN) et 14 aérodromes aquatiques dans les États du Gujarat, du Telangana, de l’Assam, de l’Andhra Pradesh, de Lakshadweep et des îles Andaman et Nicobar sont à divers stades de développement.

Pour encourager les opérations à partir d’aéroports non desservis et mal desservis, ainsi que pour maintenir les tarifs aériens abordables, les incitations financières de l’État, des gouvernements centraux ainsi que des exploitants d’aéroports sont étendues à certaines compagnies aériennes dans le cadre du programme de connectivité régionale du gouvernement Modi – UDAN. Selon Puri, le protocole d’accord est une formalisation et le début d’un processus institutionnel visant à développer les services d’hydravions dans le pays. Le ministre de l’Aviation civile de l’Union a précisé que lorsqu’il s’agissait de démarrer des opérations d’hydravion, il n’avait jamais vu d’obstacles venir de n’importe où. En raison de l’immense potentiel des routes d’hydravions, le ministre de l’Aviation civile a demandé aux responsables de son ministère de les opérationnaliser dès que possible.

Le 31 octobre de l’année dernière, le Premier ministre Narendra Modi avait inauguré le service d’hydravion de la compagnie aérienne SpiceJet entre la plus haute statue du monde, la Statue de l’Unité près de Kevadiya dans le district de Narmada et le bord de la rivière Sabarmati à Ahmedabad, Gujarat. Cependant, au cours des deux derniers mois, ce service d’hydravion n’a pas été opérationnel en raison de la pandémie de COVID-19, a déclaré Mansukh Mandaviya, ministre de l’Union des ports, de la navigation et des voies navigables, qui était également présent lors de la signature du protocole d’accord.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.