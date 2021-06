Bientôt un nouveau régime pour les exportations de services : le secrétaire au Commerce Anup Wadhawan

Les exportateurs attendent la notification du soutien pour les exercices 20 et 21 dans le cadre du programme d’exportation de services depuis l’Inde (SEIS).

Le gouvernement est en train de formuler des mesures appropriées pour stimuler les exportations de services, qui feront partie de la prochaine politique de commerce extérieur (FTP), a déclaré jeudi le secrétaire au Commerce, Anup Wadhawan.

La déclaration rassurera probablement les exportateurs de services touchés par Covid sur le soutien continu des politiques, bien que sous différentes formes ou structures, alors que l’on craint que le gouvernement à court de ressources ne réduise considérablement les avantages pour certains services. Les exportateurs attendent la notification de soutien pour les exercices 20 et 21 dans le cadre du programme d’exportation de services depuis l’Inde (SEIS).

Lorsqu’on lui a demandé si le SEIS actuel continuerait à faire partie du nouveau FTP, Wadhawan a déclaré aux journalistes : « Lorsque nous consoliderons le nouveau FTP, ce que nous devons faire pour le secteur des services sera pris en compte, sur la base des commentaires des parties prenantes et autres entrées. Et des programmes et des mesures appropriés seront là pour les exportateurs de services dans le nouveau FTP.

Des sources avaient précédemment déclaré à FE que le ministère du Commerce étudiait une proposition de refonte du SEIS pour le rendre plus large et plus infaillible afin qu’un plus grand nombre d’entreprises, en particulier les MPME touchées par Covid, obtiennent le secours. Ce schéma remanié, probablement avec un nouveau nom, pourrait faire partie du nouveau FTP quinquennal, qui serait effectif à partir d’octobre 2021, avaient-ils précisé.

Dans le cadre du SEIS actuel, le gouvernement offre aux exportateurs des certificats de crédit de droits à hauteur de 5 à 7 % des devises étrangères nettes gagnées, selon la nature des services.

Des sources avaient précédemment déclaré que le gouvernement pourrait également réduire les prestations de conseil et certains autres services professionnels qui, selon lui, accaparaient une part importante d’incitations sans avantages proportionnels. De plus, une partie du gouvernement estime que, étant donné que peu d’acteurs profitent de la plupart des incitations SEIS, le programme devrait être modifié de manière à aider également un grand nombre de petites entreprises.

Déjà, les exportateurs de services ont exhorté le gouvernement à libérer les avantages SEIS pour l’exercice 20 au plus tôt, ce qui pourrait atteindre 3 000 à 4 000 crore.

Le SEIS a été introduit dans le FTP pour 2015-20 ; la validité du FTP est désormais prolongée jusqu’en septembre 2021.

Les exportations de services ont chuté de près de 6 % en glissement annuel au cours de l’exercice 21 à 203 milliards de dollars en raison de la pandémie, tandis que les exportations de marchandises se sont contractées d’un peu plus de 7 % à environ 291 milliards de dollars, selon une estimation rapide du ministère du Commerce. L’excédent du commerce des services a largement compensé le déficit du commerce des marchandises. Malgré la pandémie, le déficit commercial global est tombé à seulement 13 milliards de dollars, grâce à un excédent de 86 milliards de dollars dans le commerce des services au cours de l’exercice 21.

