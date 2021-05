Bientôt une connectivité plus sûre et économique des chemins de fer indiens à Char Dham dans l’Uttarakhand! Piyush Goyal examine le projet

Le ministre a demandé aux fonctionnaires concernés de faire un examen détaillé de toutes les solutions de rechange en tenant compte du confort et de la sécurité du public.

Lors de l’examen des plans de connectivité du dernier kilomètre pour le projet Char Dham des chemins de fer indiens, le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal a déclaré que les pèlerins doivent obtenir une connectivité de dernière étape sûre, rapide et confortable avec les destinations de Char Dham. Le ministre a demandé aux fonctionnaires concernés de faire un examen détaillé de toutes les solutions de rechange en tenant compte du confort et de la sécurité du public. Pour l’ensemble du projet, les options de la connectivité de la dernière étape doivent être examinées ainsi que les implications détaillées des coûts jusqu’à l’achèvement, a déclaré Goyal. Il a ajouté que la planification complète du projet doit être faite pour répondre aux besoins du tourisme ainsi que pour permettre aux pèlerins d’atteindre le temple en temps opportun et en toute sécurité.

Selon le ministère, l’enquête finale de localisation (FLS) pour la nouvelle connectivité ferroviaire à large voie vers Char Dham, c’est-à-dire Gangotri, Yamunotri, Badrinath et Kedarnath, est presque terminée. Il a ajouté que la connectivité ferroviaire de Kedarnath et de Badrinath décollera de la gare de Karnaprayag, qui fait partie du nouveau projet de ligne ferroviaire à large voie Rishikesh – Karnaprayag de 125 km, en cours de construction à plein régime. Tandis que la connectivité ferroviaire de Yamunotri et de Gangotri décollera de la gare existante de Doiwala. Selon l’enquête de connectivité de Char Dham BG Rail, la gare terminale de la nouvelle ligne de chemin de fer se termine à Uttarkashi, Barkot, Joshimath, Soneprayag, qui sont à court de temples de Char Dham en raison du terrain escarpé ainsi que de la limitation des gradients de direction de Broad Gauge .

Afin de répondre aux besoins du tourisme et de permettre aux pèlerins d’atteindre les temples en temps opportun et en toute sécurité, une enquête d’ingénierie de reconnaissance (RES) est en cours pour relier les nouvelles gares terminales de chemin de fer Broad Gauge à Dhams (temples). Ceci est fait dans le but de rechercher un système approprié qui soit à la fois écologique, sûr et une attraction touristique.

Plusieurs pèlerins affluent vers Char Dhams et un grand nombre de touristes nationaux et internationaux sont attirés par les visites et la randonnée dans l’Uttarakhand. La connectivité routière existante avec ces sites passe par des pentes montagneuses fragiles et souffre également de graves handicaps de charge, de capacité, de vitesse et de sécurité. La connectivité des chemins de fer indiens avec ces destinations de Char Dham rendra le voyage par tous les temps, économique, écologique, plus sûr et confortable.

