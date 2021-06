Bientôt, une meilleure connectivité au Cachemire ! Le tunnel Banihal-Qazigund devrait être opérationnel dans les prochaines semaines

À l’heure actuelle, le tunnel est praticable et traverse les dernières étapes avant d’être dédié aux habitants du territoire de l’Union. (image représentative)

Tunnel Banihal-Qazigund: L’ambitieux tunnel à double tube de Banihal à Qazigund le long du Jammu-Srinagar NH long de 270 kilomètres est actuellement en cours de test et de mise en service et il devrait devenir opérationnel dans les semaines à venir, ont déclaré les responsables de l’entreprise de construction. le dimanche. Le projet a été construit à un coût de Rs 2 100 crore. En juin 2011, les travaux du tunnel de 8,5 kilomètres de long ont été lancés. Une fois le tunnel ouvert au public, la distance routière entre Banihal au Jammu et Qazigund dans la partie sud du Cachemire sera réduite de 16 kilomètres. Selon un rapport de PTI, il contournera le tunnel de Jawahar ainsi que Shaitan Nalla, qui, pendant les hivers, est sujet à des conditions glissantes et à de fortes chutes de neige et entraîne une obstruction de la route stratégiquement importante reliant le Cachemire au reste de l’Inde.

Le directeur général de Navayuga Engineering Company, Muneeb Tak, a été cité dans le rapport disant qu’à l’heure actuelle, la société est engagée dans le processus de test et de mise en service après l’installation de tous les équipements nécessaires, y compris le système électrique et la ventilation. Selon le responsable, pour le moment, le tunnel est praticable et passe par les dernières étapes avant d’être dédié aux habitants du territoire de l’Union. Des sources de Navayuga ont été citées dans le rapport disant que les travaux en cours devraient être achevés dans quelques semaines et que le tunnel sera très probablement ouvert à la circulation d’ici la fin du mois. Un clin d’œil a également été reçu par l’entreprise pour l’essai du trafic dans le tunnel.

Selon Tak, le tunnel est un chef-d’œuvre d’ingénierie. Le projet infra a été construit avec la méthode autrichienne de creusement de tunnels. Construit sur le système de base Build Operate and Transfer, l’ambitieux projet de tunnel a été équipé d’un système d’échappement à la pointe de la technologie afin d’évacuer les gaz et d’apporter de l’air frais. Le responsable a ajouté que jusqu’à 126 ventilateurs Jet, 234 caméras de vidéosurveillance ainsi qu’un système de lutte contre les incendies ont été installés dans les deux tubes du tunnel. A l’intérieur du tunnel, un couloir entre deux tubes tous les 500 mètres a été aménagé. Cela peut être utilisé en cas d’urgence dans l’un ou l’autre tube, a ajouté le responsable.

Des embouteillages ont souvent été observés sur le tunnel routier existant sous le col de Banihal, ce qui a affecté la circulation sur l’autoroute, qui est la seule route praticable en tout temps reliant le Cachemire au reste de l’Inde, en raison de son altitude de 2 194 mètres (7 198 pieds) ainsi comme une capacité de trafic limitée. L’élévation moyenne du tunnel nouvellement construit est de 1 790 mètres (5 870 pieds), soit 400 mètres de moins que l’élévation actuelle du tunnel de Jawahar. Cela le rendrait moins sujet aux avalanches et répondrait également à la demande d’une autoroute entre Srinagar et Banihal. Au cours des 10 dernières années, les travaux du tunnel ont été retardés pour plusieurs raisons, notamment des conditions de terrain inattendues à l’intérieur du tunnel et d’autres problèmes liés aux travailleurs de l’entreprise et aux propriétaires locaux.

