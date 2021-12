Bientôt une nouvelle politique coopérative : Amit Shah

Il a également déclaré que le gouvernement avait décidé de modifier la loi de 2002 sur les sociétés coopératives multi-États afin d’établir un mécanisme de réglementation efficace pour les sociétés coopératives multi-États et de supprimer les lacunes de la loi existante.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, qui est également ministre de la Coopération, a annoncé dimanche que le Centre dévoilera bientôt une nouvelle politique coopérative globale pour élargir la portée des coopératives au niveau local et renforcer le secteur coopératif.

S’adressant à la cérémonie de convocation annuelle à l’Institut national de gestion coopérative Vaikunth Mehta (VAMNICOM) à Pune, il a déclaré que le gouvernement informatisera bientôt les sociétés agricoles primaires (PAC) et les reliera aux banques coopératives centrales du district qui seront à leur tour liées avec les banques coopératives d’État et la Banque nationale pour l’agriculture et le développement rural (NABARD) afin d’établir un système financier homogène et transparent pour les banques coopératives. Il existe actuellement au moins 95 000 PAC dans le pays, dont 65 000 sont actifs, a-t-il déclaré. Si tous les PAC fonctionnent de manière transparente, ils bénéficieront directement aux agriculteurs et l’économie sera stimulée, a-t-il déclaré.

Shah a déclaré qu’il existe plusieurs programmes gouvernementaux dans 23 départements différents pour divers secteurs comme la pêche, la micro-irrigation, qui seront tous regroupés sous l’égide commune du Département de la coopération. À l’heure actuelle, on parle beaucoup de l’agriculture biologique, mais il n’y a pas de système de validation approprié à cause duquel les agriculteurs n’obtiennent pas les bons prix pour leurs produits, a-t-il déclaré. Le ministre a déclaré que le gouvernement travaillait à la création d’un laboratoire dans le pays qui auditera les terres et certifiera les produits biologiques afin que les agriculteurs obtiennent plus de prix. Amul et d’autres y travaillent. Cela encouragera l’agriculture biologique, a-t-il déclaré. Des coopératives comme IFFCO, Amul, Lijjat Papad et KRIBHCO ont franchi une étape importante dans des domaines comme le lait et les engrais, a-t-il déclaré, ajoutant que les coopératives ont joué un rôle essentiel dans le développement de la nation.

Se référant au rôle joué par VAMNICOM qui est actuellement une institution subventionnée sous le ministère de la Coopération de l’Union, le ministre a déclaré que le gouvernement créera bientôt une université de coopération avec les collèges de chaque État pour offrir des cours de formation dans les coopératives. Il n’a cependant pas précisé si l’université viendrait à Pune. Auparavant, le directeur de VAMNICON, Hema Yadav, avait exhorté le ministre à accorder à l’institution le statut d’université. Il a exhorté les étudiants à ne pas regretter leurs choix de carrière et a déclaré que de grands changements sont prévus dans le secteur coopératif. Le secteur coopératif peut autonomiser des millions d’agriculteurs et l’homme du commun, a déclaré Yadav.

