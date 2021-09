Bientôt, vous commencerez à voir de nombreuses bonnes affaires dans les supermarchés et c’est l’explication | La vie

in

Le ministère de la Consommation travaille sur une mesure qui aidera à livrer de nombreux produits dans les supermarchés.

Peut-être que bientôt vous verrez que les supermarchés vendent aliments qui sont proches de la péremption avec des remises importantes. C’est du moins l’une des mesures du projet de loi qui travaille actuellement à l’amélioration des droits des consommateurs, et qui a un œil sur la durabilité.

Le ministère de la consommation veut le gaspillage alimentaire est réduit. Pour y parvenir, il a l’intention de permettre aux supermarchés de faire des remises « notables » sur des produits proches de la date de péremption, bien que pour cette partie de la législation actuelle doive être écartée.

A cette époque, les supermarchés sont obligés d’afficher le prix réduit ainsi que le minimum qu’ils avaient le mois précédent, ce qui Désincitations à baisser le prix de ces aliments en affectant les futures promotions, tel que publié dans El Mundo. Cette circonstance va essayer de s’arrêter.

Comme l’a expliqué le ministre Alberto Garzón, les nouvelles mesures proposées pourraient “corriger ce problème puisque la réduction n’affectera pas les promotions”.

L’idée est de travailler avec les différentes entreprises, ou du moins de faciliter le chemin lorsqu’il s’agit de lever des propositions qui servent à “gérer la qualité des aliments et réduire les pertes et le gaspillage alimentaire.”

Le gaspillage alimentaire est excessif dans les supermarchés, mais aussi dans les foyers. La manière de combattre le problème doit être commune et avec les nouvelles mesures vous voulez commencer à sensibiliser dès le moment de l’achat.

Si tout va de l’avant, comme il semble, nous trouverons bientôt plus d’offres dans les supermarchés avec les nouvelles mesures dans lesquelles ils travaillent pour réduire le gaspillage alimentaire. Actuellement 31 kilos de nourriture sont jetés par personne et par an, nous verrons comment cette nouveauté affecte les temps à venir.