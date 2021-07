Bientôt, vous pourrez faire des copies de sauvegarde cryptées dans le cloud dans WhatsApp | La technologie

Vous pourrez désormais crypter chacune de vos copies de sauvegarde dans le cloud dans WhatsApp, mais n’oubliez jamais le mot de passe.

WhatsApp C’est l’application de messagerie instantanée la plus utilisée au monde, et donc nous devons être deux fois vigilants pour protéger tous nos messages, images et vidéos, et bien que l’application propose une messagerie cryptée de bout en bout, il peut y avoir des points faibles dans l’équation .

Cependant, si nous décidons de conserver une sauvegarde stockée dans le cloud, cette sécurité est susceptible d’être remise en cause, notamment face à une exigence légale. Heureusement, de wabetainfo, ils ont signalé que l’application fonctionne sur une technologie pour chiffrer indépendamment toutes nos sauvegardes dans le cloud et curieusement, dans la dernière mise à jour bêta pour Android, ce système est déjà activé.

Le fonctionnement de ce cryptage des sauvegardes WhatsApp est très simple, et quand on fait la copie dans le cloud il nous sera demandé de choisir un mot de passe qui sera utilisé pour récupérer cette copie. Il semble qu’un seul mot de passe serait valable pour toutes les sauvegardes.

Ce mot de passe est totalement nécessaire pour que nous nous en souvenions, ou pour l’avoir écrit dans un endroit sûr, car chaque fois que nous restaurons une sauvegarde, il sera requis par le système. Notez que ce mot de passe Il est totalement privé et n’est pas partagé avec WhatsApp, Facebook ou quiconque.

Ces sauvegardes chiffrées prennent également en charge une clé supplémentaire qui peut être utilisée pour apparemment restaurer l’ancien mot de passe.

Pour cela, cette clé de cryptage peut contenir des chiffres numériques et des lettres minuscules entre “a” et “f”, mais malheureusement comme vous perdez cette clé, WhatsApp ne vous aidera pas à récupérer le mot de passe de cryptage et vous ne pourrez jamais restaurer votre cible sauvegarde.

Donc, si vous aimez faire des copies de sauvegarde de WhatsApp pour protéger vos conversations texte, voix, vidéo et image partagées, ce sera une bonne idée que, une fois que cette fonctionnalité atteindra la version stable, probablement pour les prochaines semaines, l’activation , mais sans oublier votre mot de passe.