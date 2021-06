Bientôt, vous pourrez jouer à Valorant depuis votre mobile | Jeux

Le premier anniversaire de Valorant a conduit à l’annonce que ce jeu Riot Games arrivera sur les appareils mobiles bien plus tôt que prévu.

L’annonce de l’arrivée de Valorant sur les appareils mobiles n’a pas surpris les fans du jeu de tir à la première personne de Riot Games. réepuis plusieurs mois, les rumeurs étaient continues et elles ne se sont arrêtées qu’à l’annonce officielle de la société qui a créé League of Legends..

Aujourd’hui, ils ont annoncé au monde que Valorant aura une version pour téléphones portables et qu’elle est déjà au four. Cette nouvelle se rapproche de la célébration du premier anniversaire du lancement de ce jeu et avec un certain nombre de fans qui amassent des chiffres avec un grand nombre de zéros.

#VALORANT débarque sur Mobile ! pic.twitter.com/1HXiOT2iZk – Valorant News (@ValorINTEL) 2 juin 2021

La confirmation d’une version pour smartphones suscite plusieurs doutes auprès des utilisateurs. Le principal est le niveau d’adaptation des commandes de jeu aux terminaux à écrans tactiles. Il est vrai que nous avons vu des exemples comme PUBG ou COD Modern Warfare dans lesquels les contrôles sont parfaitement adaptés et le gameplay n’est pas du tout affecté.

C’est vrai que s’il y a une entreprise capable de faire une bonne adaptation, c’est bien Riot Games. Oui aussi Reste à savoir s’ils offrent aux mobinautes du cross-play et ils peuvent jouer avec des utilisateurs qui participent à des jeux depuis l’ordinateur. Cette idée ne convaincra peut-être pas grand monde, mais c’est un point fort en termes de construction communautaire.

Pour le moment, il n’y a pas de date fixe pour le lancement officiel de Valorant sur les téléphones mobiles, il devrait être bientôt et il atteindra à la fois les appareils Android et iOS.. Même s’il faudra aussi voir comment ceux de Riot Games traitent les politiques d’Apple concernant les achats in-app. Espérons que rien de tout cela n’affecte les utilisateurs.