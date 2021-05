Bientôt, vous pourrez vérifier votre identité sur Instagram via un message WhatsApp | La technologie

Instagram préparerait une intégration avec WhatsApp pour augmenter la sécurité des utilisateurs et leur permettre de recevoir les codes de vérification via un chat dans l’application de messagerie.

La sécurité dans les comptes de réseaux sociaux est quelque chose de remarquable par son absence, peu d’utilisateurs ont activé la vérification en deux étapes et utilisent des mots de passe faciles à pirater par les attaquants. Les entreprises tentent de plus en plus d’améliorer la sécurité et le font parfois en combinaison avec d’autres services ou applications.

WhatsApp et Instagram appartiennent à Facebook, cela permet aux deux applications d’être intégrées à un point tel que l’une sert de méthode de vérification d’identité. La dernière innovation de l’application pour les utilisateurs passionnés de photographie est la possibilité de recevoir un message d’authentification via WhatsApp.

#Instagram travaille sur la possibilité de recevoir des codes d’authentification (2FA) sur #WhatsApp 👀 pic.twitter.com/OeNwHZRArm – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 22 mai 2021

Cette mesure de sécurité a vu le jour grâce à la fuite d’Alessandro Paluzzi. Il a montré des captures d’écran montrant cette nouvelle fonctionnalité. Dans les images, ce qui apparaît est un menu très similaire au système de vérification en deux étapes, cette méthode consiste à recevoir un message sur le téléphone mobile avec un code unique qui doit être saisi dans l’application pour y accéder.

Au lieu que ce code arrive via ledit SMS, il arriverait sous forme de message sur WhatsApp. La vérité est que le système d’authentification change peu, il maintient quelle est la sécurité de base d’avoir un message spécifique. Mais ce qui est intéressant, c’est que les messages WhatsApp arrivent simplement avec une connexion Internet, ce qui profiterait donc aux personnes qui voyagent dans des pays où il n’y a pas d’itinérance.

Bien entendu, une vérification par SMS serait nécessaire pour activer l’authentification via WhatsApp. De plus, le fait que les messages arrivent via WhatsApp ne signifie pas que les deux applications sont liées; ce n’est qu’un autre moyen de vérification. Cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, si elle finit par être une réalité, elle arrivera très probablement tout au long de l’année.