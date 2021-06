Bienvenue à Binamon ; Un univers de jeux de monstres numériques NFT au BSC

Comparer

Binamon est un métaverse de jeu soutenu par NFT et blockchain où les utilisateurs peuvent profiter de la collecte de monstres numériques et s’amuser dans de vraies batailles en les utilisant. Contrairement à la norme du jeu de cartes à collectionner consistant à tirer parti de la blockchain Ethereum, Binamons vit sur la Binance Smart Chain.

La plate-forme propose plusieurs modes de jeu admirables, allant de la collecte de Binamons, aux rounds de bataille et au multijoueur. En outre, les utilisateurs peuvent miser leurs Binamons NFT pour obtenir de délicieux retours. Jouer sur la technologie blockchain avec NFT n’a jamais été aussi amusant et facile qu’avec Binamon.

L’univers Binamon a son token natif, le token $ BMON BEP-20. Minting $ BMON génère les BEP 721 NFT Binamons avec lesquels les joueurs peuvent se battre via des contrats intelligents appelés Boosters.

Un métavers de monstres numériques

Vivant sur la Binance Smart Chain, les NFT Binamons sont des monstres numériques qui se présentent sous différents caractères, notamment Attack, Element, Class et Hompower. Chaque personnage de Binamon abrite sa puissance et son endurance dans le jeu. De plus, les caractéristiques déterminent la valeur intrinsèque et marchande d’un monstre numérique.

Binamon, le jeu, utilise la technologie graphique AI d’Epic Games, Unreal Engine. Un joueur dévoué qui reconnaît que le moteur est assez familier avec des titres comme Fortnite, The Last of US Ⅱ, Call of Duty Black Ops Ⅲ, Street Fighter V et Final Fantasy Ⅶ (The Remake).

L’application mobile Binamon offrira aux joueurs un portefeuille numérique pour conserver leurs tokens $ BMON. Le portefeuille facilite un marché P2P pour les investisseurs qui préfèrent échanger leurs jetons dans le métaverse. Vous pouvez également utiliser l’application mobile pour surveiller le montant de jetons que vous possédez, sans laisser de transactions $ BMON.

Combattez avec NFT Binamons et gagnez $ BMON

Comme mentionné ci-dessus, ces NFT sont acquis en frappant le jeton $ BMON. Le processus produit 3 Binamons qui sont différents à la fois dans leurs pouvoirs et leurs caractéristiques. Les calculs de probabilité sont le facteur déterminant pour séparer les caractéristiques des Binamons une fois le processus de frappe terminé.

Vous pouvez parier vos jetons $ BMON pour combattre d’autres utilisateurs dans un mode de combat gagnant. Un pourcentage moche des jetons sera brûlé pendant les matchs, tandis que les contrats intelligents surveillent les matchs. Si vous craignez de ne pas pouvoir dépasser votre catégorie de poids, ne paniquez pas ; Les parties sont configurées avec des Binamons de la même classe.

Binamon Tokenomics

Étant donné que la plate-forme fonctionne sur le BSC, vous trouverez ci-dessous la répartition de ses jetons ;

Token Ticker – $ BMON Offre totale de $ BMON – 300 millions Le nombre initial de $ BMON en circulation : 150 millions de capitalisation boursière initiale – 7 500 BNB Capitalisation boursière totale (dilué) – 15 000 BNB Participation totale au tour de table : 1 500 BNB Participation totale avant la vente : 2500 BNB

Les dates et numéros des tournées de vente sont les suivants ;

Au cours du tour de table, le prix symbolique s’élevait à 0,0000283 BNB. Il a eu lieu le 12 juin à 18h00 UTC. Le tour de prévente se déroulera le 14 juin à 15h00 UTC, le prix du jeton étant évalué à 0,00003846 BNB.

Binamon prévoit d’utiliser les fonds obtenus des ventes comme suit,

20 % en développement 20 % à des fins de marketing 20 % pour les dépenses engagées lors des opérations 40 % dans le fonds de liquidité

Attribution de jetons

De l’offre totale de jetons $ BMON

20 % financeront le groupe de participation, 17 % sont réservés au tour de classement. 10% superviseront le développement de l’écosystème Binamon. 11 % serviront le fonds de liquidité 10 % répondront aux besoins marketing de Binamon. 22% vont à la Vente Privée 5% compteront pour les conseillers Last but not least, l’équipe Binamon occupe 5%

Tous les jetons utilisés via les contrats intelligents Booster, 0,1% utilisés dans les modes de combat de jeu et 10% collectés dans les tournois, seront brûlés. 90% des jetons collectés dans les tournois sont à gagner pour les gagnants.

De plus, le jeu organisera occasionnellement une loterie que les joueurs participants pourront repartir avec des améliorations spéciales pour leurs Binamons. Une partie des jetons collectés lors des loteries sera également brûlée.

À propos de Binamon.org

Basée en Argentine, Binamon LTD est une plateforme de jeu qui utilise la technologie blockchain en tirant parti de la Binance Smart Chain. Il se concentre sur les monstres numériques qui prennent vie au BSC en tant que NFT.

La plateforme blockchain-gaming x NFT offre un grand prix de NFT Binamons d’une valeur de 1 million de dollars pour les premiers vers de leur projet. Pour savoir comment participer, rendez-vous sur gleam.io/zr4yJ/binamon-usd-1000000-on-nft.

Pour plus d’informations sur la façon d’acquérir les monstres numériques physiques Binamon NFT et la feuille de route bien planifiée de la plate-forme, cliquez ici.

Suivez la communauté Binamon sur Telegram à https://t.me/binamonchannel et Twitter à https://twitter.com/binamonok.