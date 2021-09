Bienvenue à la PC Gaming Week 2021 de TechRadar

La PC Gaming Week de TechRadar est de retour pour 2021, et les jeux sur PC n’ont jamais été aussi bons – ni aussi importants.

Le PC continue d’être le meilleur endroit pour jouer à des jeux si vous recherchez une vaste gamme de types de jeux. Des jeux indépendants obscurs aux titres AAA visuellement époustouflants, nos humbles PC (ou plates-formes truquées) nous permettent de laisser nos problèmes derrière nous et d’explorer de nouveaux mondes fantastiques, de profiter d’histoires émouvantes de créateurs du monde entier, ou simplement de nous permettre de souffler certains fumer.

En parlant de vapeur, Valve travaille sur la console portable Steam Deck, qui pourrait amener les jeux sur PC à un public encore plus large. Avec Nvidia, Intel et AMD produisant tous certains des meilleurs matériels de jeu PC qu’ils aient jamais fabriqués (si vous pouvez trouver les choses sanglantes en stock), ce n’a jamais été un meilleur moment pour être un joueur PC, comme notre PC Gaming Week 2021 montrera.

(Crédit image : Hank Baskett)

Comment l’ancien joueur de la NFL Hank Baskett s’est retiré des projecteurs pour créer des plates-formes de jeu personnalisées pour les joueurs professionnels

Vous savez que les jeux sur PC deviennent de plus en plus gros lorsque d’anciennes superstars de la NFL comme Hank Baskett font une deuxième carrière en construisant des PC pour certaines des plus grandes stars du football.

Et pour la semaine du jeu sur PC, nous avons pu nous asseoir avec lui pour découvrir comment l’ancien joueur de la NFL Hank Baskett s’est retiré des projecteurs pour créer des plates-formes de jeu personnalisées pour les joueurs professionnels.

(Crédit image : LG)

Les écrans de la taille d’un téléviseur sont-ils réellement pratiques en tant que moniteurs de jeu sur PC ?

Avec la qualité des téléviseurs 4K, il est tentant d’utiliser un téléviseur OLED géant au lieu de l’un des meilleurs moniteurs de jeu, mais cela en vaut-il la peine ?

Pour la PC Gaming Week, nous nous demandons : les écrans de la taille d’un téléviseur sont-ils réellement pratiques en tant que moniteurs de jeu sur PC ?

(Crédit image : TechRadar)

Serveurs privés Outbreak – garder les jeux en ligne en vie après la baisse du support officiel

Les serveurs privés font autant partie du jeu sur PC que les cartes graphiques et l’éclairage RVB, même s’ils sont parfois dans une zone grise selon les CLUF. Mais ils sont toujours un excellent moyen de jouer certains de vos vieux favoris.

Et pour la PC Gaming Week, nous jetons un coup d’œil aux serveurs privés Resident Evil Outbreak – gardant les jeux en ligne en vie après la baisse du support officiel.

(Crédit image : TechRadar)

L’histoire de Yu-Gi-Oh Online

Yu-Gi-Oh était une énorme empreinte culturelle des années 2000, et il a engendré une sensation en ligne avec Yu-Gi-Oh en ligne, qui n’est malheureusement plus tout à fait à son apogée.

Donc, pour la PC Gaming Week, nous sommes allés de l’avant et avons jeté un coup d’œil à l’histoire de Yu-Gi-Oh Online.

(Crédit image : Golubovy / Shutterstock)

Combattez l’ennui de Zoom avec ces excellents jeux PC à jouer lors de réunions en ligne

L’année dernière, alors que nous travaillions tous à domicile et que nous nous familiarisions péniblement avec Zoom et d’autres applications de visioconférence, nous nous sommes tous essayés à un peu de jeu tout en écoutant des collègues bourdonner lors d’une autre réunion inutile.

Pour la semaine du jeu sur PC, nous examinons comment vaincre l’ennui de Zoom avec ces excellents jeux à jouer lors de réunions en ligne. Ne dites à personne que vous lisez celui-ci.

(Crédit image : EA)

Comment Les Sims sont devenus l’un des plus grands jeux PC de tous les temps

La série Les Sims fait partie des jeux PC les plus populaires jamais créés, attirant un large éventail de personnes, y compris beaucoup qui ne se considéreraient normalement jamais comme des joueurs sur PC.

Pour célébrer, nous jetons un regard rétrospectif sur l’histoire des Sims et comment il est devenu le monstre culturel qu’il est aujourd’hui.

(Crédit image: Rockstar Games)

Les 10 meilleurs jeux de détective sur PC

Les jeux sur PC englobent une vaste gamme de styles et de genres de jeux, et l’un des plus intéressants et uniques est le jeu de détective. Il n’y a rien de tel que de s’immerger dans un monde, de collecter des indices et de résoudre des crimes (et d’autres énigmes), nous avons donc répertorié les 10 meilleurs jeux de détective sur PC pour votre plaisir.

(Crédit image: T-Pain)

Comment T-Pain a utilisé les jeux sur PC pour faire avancer son héritage de culture pop

T-Pain est devenu célèbre en faisant de la bonne musique, mais depuis lors, il utilise PC Gaming et le streaming Twitch pour aller encore plus loin.

Dans une interview, nous montrons comment T-Pain a utilisé les jeux sur PC pour faire avancer son héritage de la culture pop.

(Crédit image : Konami)

Ay caramba ! Ce sont les meilleurs jeux PC The Simpsons des années 90

Les Simpsons est plus qu’une simple comédie animée phare – qui a sans doute duré trop longtemps – la franchise est également à l’origine de jeux PC incroyables.

Pour la semaine du jeu sur PC, nous examinons les meilleurs jeux Simpsons des années 1990.

(Crédit image : Microsoft)

Halo sur PC a redynamisé la franchise

Lorsque Halo 5 a été lancé sur Xbox One, la franchise avait l’air un peu longue dans la dent. Mais maintenant, avant Halo Infinite, l’excitation monte à nouveau, et c’est en grande partie grâce à Halo: Master Chief Collection et au prochain lancement gratuit de Halo Infinite sur PC.

Pour la semaine du jeu sur PC, nous examinons comment Halo sur PC a revitalisé la franchise.

(Crédit image : Avenir)

Avez-vous vraiment besoin d’un SSD pour jouer ?

Lorsque vous cherchez à construire un PC de jeu, la plupart des gens vous diront d’opter pour l’un des meilleurs SSD, mais pourquoi ?

Pour la semaine du jeu sur PC, nous examinons pourquoi vous voudriez peut-être acheter un disque plus rapide et nous nous demandons : avez-vous vraiment besoin d’un SSD pour jouer ?

(Crédit image : LIZARD007)

L’ascension et la chute des légendes du pointer-cliquer Sierra et LucasArts

Il fut un temps dans les jeux PC où Sierra et LucasArts étaient synonymes de “jeux PC”. Cependant, au fil du temps, ces deux poids lourds précédents ont diminué.

Pour PC Gaming Week, nous revenons sur l’ascension et la chute des légendes du pointer-cliquer Sierra et LucasArts.

(Crédit image: DisobeyArt / Shutterstock)

Construire un PC de jeu à petit budget ne doit pas être ennuyeux

Souvent, lorsque vous entendez les gens parler d’un nouveau PC de jeu sophistiqué, c’est celui qui coûte des milliers de dollars avec les composants les plus durs du marché. Mais, même avec un budget limité, vous pouvez construire une plate-forme assez douce.

Nous sommes allés de l’avant et avons montré comment la construction d’un PC de jeu économique ne doit pas être ennuyeuse.

(Crédit image : Crytek)

Comment Crytek est devenu l’un des plus grands noms du jeu sur PC

Crytek est l’un des noms les plus reconnaissables du jeu sur PC, en particulier avec sa série Crysis, qui repousse les limites de notre matériel depuis des années. Cependant, malgré de nombreux titres acclamés par la critique, les fermetures de studios et les problèmes financiers ont prouvé que rien n’est facile.

Nous avons parlé à diverses personnes chez Crytek pour retracer l’ascension, la chute et la montée à nouveau de ce studio emblématique.

(Crédit image : Avenir)

Les meilleurs jeux PC 2021

La PC Gaming Week ne serait pas complète sans notre récapitulatif définitif des meilleurs jeux PC auxquels vous pouvez jouer dès maintenant.

Des meilleurs jeux solo à la folie multijoueur trépidante, nous avons sélectionné ce que nous pensons être les meilleurs jeux PC en 2021. Chacun a été soigneusement joué par nous, et ils prouvent tous pourquoi le PC est la meilleure plate-forme de jeu.

(Crédit image : Shutterstock)

Le meilleur PC de jeu 2021 : 10 des meilleurs ordinateurs de bureau de jeu que vous pouvez acheter

Pour la PC Gaming Week 2021, nous avons sélectionné les meilleurs PC de bureau de jeu que l’argent peut acheter dès maintenant. Si notre couverture des jeux sur PC vous a poussé à désespérer de lancer une plate-forme et de jouer à quelques jeux, alors cette liste est un excellent point de départ.

(Crédit image : Avenir)

Meilleurs SSD 2021 : les meilleurs disques SSD pour votre PC

Avec la quantité de jeux PC massifs publiés chaque année, parsemé d’innombrables versions indépendantes qui exigent simplement de jouer, le besoin d’un disque SSD rapide et de grande taille est plus urgent que jamais.

Nous avons donc intégré notre guide des meilleurs SSD du marché dans plusieurs catégories à la PC Gaming Week 2021. Voici ce que nous pensons être les meilleurs SSD pour plusieurs cas d’utilisation et occasions.

(Crédit image : Avenir)

Les meilleurs casques de jeu PC de 2021

Étant de grands fans de jeux sur PC, nous testons chaque extrémité de l’expérience matérielle, même le vaste marché audio des jeux sur PC. On apprécie particulièrement l’immersion d’un bon casque gamer.

Puisque nous pensons qu’au moins certains d’entre vous partagent le même désir d’un excellent son de nos jeux PC, nous avons inclus notre liste complète des meilleurs casques de jeu PC que nous avons testés en 2021.