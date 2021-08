Bienvenue à la semaine de la photographie de TechRadar 2021

Bienvenue à la Semaine de la photographie 2021 de TechRadar. C’est la Journée mondiale de la photographie le 19 août, mais plutôt que de passer une journée à célébrer l’un des meilleurs passe-temps de la planète, nous avons pensé qu’il méritait toute une semaine d’attention. Alors rejoignez-nous tous les jours cette semaine pour une rafale rapide de fonctionnalités et de didacticiels sur tout ce qui concerne la photographie, que vous utilisiez un smartphone ou un reflex numérique.

La photographie a beaucoup changé depuis l’arrivée de la première forme populaire de prise de photos, le « procédé Daguerrotype », en 1839. À l’époque, chaque exposition prenait environ quinze minutes. De nos jours, plus de 1 000 photos sont téléchargées sur Instagram chaque seconde.

Mais ce n’est que le début de la révolution photographique qui se déroule actuellement. Que vous soyez intéressé par la retouche photo alimentée par l’IA, les appareils photo numériques ou les modes photo dans le jeu, c’est une période passionnante pour créer des images. Nous avons donc aligné une série de fonctionnalités qui approfondissent tous ces sujets, et plus encore, dans notre regard sur l’avenir de la photographie.

Non pas que les formes plus classiques de la capture soient laissées pour compte. Au contraire, la prise de vue de paysages et de portraits traditionnels n’a jamais été aussi populaire, en particulier avec des smartphones de plus en plus performants. Tout au long de la Semaine de la photographie, nous publierons une série de guides de photographes professionnels qui vous montreront comment améliorer rapidement votre photographie au quotidien. Cliquez simplement sur l’onglet “Améliorez votre photographie” à gauche pour les trouver.

Aussi amusant que cela soit de prendre vos propres photos, vous voulez parfois simplement admirer le travail inspirant et les exploits des autres. Nous célébrerons donc également certains des meilleurs travaux de ces derniers temps dans notre tour d’horizon des meilleures photos de l’année jusqu’à présent, ainsi qu’un regard fascinant sur les appareils photo les plus étranges de l’immense collection du photographe Tony Kemplen.

Que vous soyez un passionné de smartphone ou un vétéran de l’appareil photo argentique, nous espérons qu’il y aura quelque chose pour vous lors de la Semaine de la photographie 2021 de TechRadar, qui se déroulera du 15 au 22 août. Et même si vous êtes allergique au fait d’appuyer sur les obturateurs de l’appareil photo, il y aura de belles photos à regarder – et qui n’aime pas faire ça ?

La Semaine de la photographie de TechRadar 2021 se déroulera du 15 au 21 août. Voici quelques-unes des fonctionnalités que vous pouvez lire dès maintenant, ainsi qu’un avant-goût d’autres qui seront bientôt disponibles…

L’avenir de la photographie

La photographie entre dans l’une des périodes les plus fascinantes de son histoire. De l’édition alimentée par l’IA aux puissants modes photo dans le jeu, la technologie transforme la forme artistique en de nouvelles formes brillantes (et parfois effrayantes).

Dans cette série de reportages, nous examinons comment les appareils photo et la photographie évoluent et où tout cela se dirige.

Comment l’IA anime vos anciennes photos de famille – et où vont les deepfakes

(Crédit image : MyHeritage)

L’une des plus grandes histoires de photographie de l’année a été le smash viral « Deep Nostalgia », qui a transformé nos vieilles photos de famille en versions animées et émouvantes qui étaient à la fois séduisantes et énervantes.

Nous avons parlé aux fabricants de la technologie, une société israélienne appelée D-ID, de son fonctionnement et de la direction que prend tout cela. Indice : les « médias synthétiques » ne font que commencer.

Inside the Alice Camera : pourquoi son fabricant pense que c’est l’avenir des appareils photo sans miroir

(Crédit image : Photogram AI)

La caméra Alice dans un projet Indiegogo fascinant qui vise à combiner le matériel de caméra sans miroir avec les menus élégants et la connectivité des smartphones. Insérez votre téléphone à l’arrière de l’appareil photo et obtenez le meilleur des deux mondes – ou c’est du moins l’idée.

Le projet progresse vers son objectif de lancement en octobre 2021 – dans cette conversation révélatrice avec les fabricants d’Alice Camera, le Photogram AI, nous avons découvert pourquoi la startup britannique de photographie informatique pense qu’elle a la colle spéciale nécessaire pour marier ces concepts apparemment incompatibles. .

Bientôt cette semaine…

Comment Nikon a construit le Nikon Zfc – et pourquoi il pense que l’avenir des appareils photo est rétro

(Crédit image : Avenir)

Les géants de l’appareil photo traditionnel comme Nikon sont attaqués par les smartphones et la photographie informatique. Comment se défendent-ils ? L’une de leurs plus grandes armes est l’héritage, que Nikon a déployé avec un effet saisissant sur le nouveau Nikon Zfc.

Dans une conversation exclusive avec les concepteurs de Nikon, nous découvrons comment ils ont conçu le Zfc, leurs caractéristiques de conception préférées et pourquoi ils ont décidé de fabriquer un appareil photo rétro sans miroir en 2021. (À venir pendant la Semaine de la photographie, du 15 au 22 août).

Comment Season sur PS5 ramène les modes photo de jeu dans le futur

(Crédit image: Scavengers Studio)

La photographie dans le jeu n’a jamais été aussi grande, avec des jeux énormes comme Cyberpunk 2077 et Spider-Man – sans parler des titres indépendants innovants comme Pupperazi – proposant des modes photo de plus en plus sophistiqués.

L’un des jeux sur le thème de la capture les plus excitants, cependant, est la prochaine saison sur PS5, qui combine une exploration basée sur une caméra avec des visuels de style Studio Ghibli. Dans une conversation exclusive avec ses créateurs Scavengers Studio, nous découvrons ce qui a inspiré le jeu et comment il envisage de porter le mode photo à de nouveaux sommets immersifs. (À venir pendant la Semaine de la photographie, du 15 au 22 août)

Mon appareil photo sans miroir de rêve fonctionne sur Android, alors pourquoi personne n’en a encore construit un bon ?

(Crédit image : Yongnuo)

Les appareils photo sans miroir ont parcouru un long chemin au cours de la dernière décennie, mais leurs interfaces et leur connectivité semblent toujours provenir d’une ère pré-smartphone. Alors pourquoi personne n’a encore fabriqué un appareil photo Android tueur ?

Un photographe TechRadar frustré raconte ses expériences avec les quasi-accidents d’appareils photo presque modernes et ses espoirs éternels pour quelque chose qui façonne véritablement la convivialité des smartphones avec un matériel photo puissant. (À venir pendant la Semaine de la photographie, du 15 au 22 août)

Plus de fonctionnalités sur l’avenir de la photographie

Améliorez votre photographie

Les smartphones sont les meilleurs appareils photo point-and-shoot jamais conçus. Mais ce sont aussi des outils créatifs puissants, si vous êtes prêt à vous éloigner du chemin bien tracé de l’application et des paramètres de l’appareil photo par défaut de votre téléphone.

Dans cette série, nous harcelons les photographes professionnels pour leurs meilleurs conseils de photographie sur smartphone, que vous photographiez des portraits ou des animaux de compagnie. Vous avez un reflex numérique ou un appareil photo sans miroir ? Nous publierons également des guides séparés avec des conseils plus avancés sur l’amélioration de votre capture de paysage et de portrait.

Comment prendre des photos de paysages épiques sur iPhone ou Android (selon les pros)

(Crédit image : Avenir)

La photographie de paysage est synonyme de trépieds robustes, d’expositions d’une semaine et de phrases déroutantes comme la distance hyperfocale, mais cela ne doit pas être si intimidant.

Votre smartphone est capable de prendre des paysages époustouflants et créatifs – pour ce guide, nous avons demandé à deux photographes professionnels leurs meilleurs conseils de photographie de paysage pour les vivaneaux de smartphone.

Plus de guides photo…

Revenez cette semaine pour plus de guides sur les moyens d’améliorer vos compétences en matière de capture, notamment :

Comment prendre des portraits professionnels avec votre téléphone Comment maîtriser l’application Lightroom pour filmer la photographieLes 20 meilleurs conseils de photographie de portrait pour les débutantsComment démarrer avec votre nouveau drone DJIEt plus

La meilleure photographie du monde

Les meilleures photos de l’année jusqu’à présent – et comment les prendre

(Crédit image : Luis Tato)

Quelle meilleure façon de célébrer la Journée mondiale de la photographie le 19 août qu’avec les meilleures photos de l’année jusqu’à présent.

Dans ce morceau épique de régal pour les yeux photographique, nous allons rassembler tous les gagnants des concours de photographie les plus prestigieux de cette année – et parler aux photographes de la façon dont ils les ont photographiés.

Plus de fonctionnalités sur les meilleures photos du monde (et comment elles ont été prises)

Photographie extrême

Plans longs : les 12 appareils photo les plus étranges que je possède (en tant que collectionneur d’appareils photo)

(Crédit image : Avenir)

L’âge d’or du cinéma a produit des appareils photo glorieusement variés et excentriques – et personne n’a une plus grande collection de bibelots que le collectionneur Tony Kemplen, qui a utilisé un appareil photo différent chaque semaine au cours de la dernière décennie.

Dans ce voyage aux confins de la conception d’appareils photo, Tony Kemplen choisit les 12 appareils photo les plus étranges de sa vaste collection, du Zenit Fotosniper en forme de fusil de sniper à la caméra bino James Bond de « For Your Eyes Only ».

Revenez cette semaine pour plus de fonctionnalités de photographie, notamment :

Des gigapixels aux expositions de 12 ans : ce sont les photos les plus extrêmes au mondeLes meilleurs accessoires pour appareils photo au mondeQu’est-ce qu’un objectif liquide ? Explication de la technologie qui pourrait transformer les appareils photo des téléphones Ce sont les meilleurs appareils photo que vous pouvez acheter en ce moment