Bienvenue à la semaine de sensibilisation à la santé mentale de Metro.co.uk Celeb Takeover ⋆ .

Des initiatives comme la Semaine de sensibilisation à la santé mentale nous donnent, ainsi qu’aux nombreuses associations caritatives en santé mentale, l’occasion de parler encore plus fort que d’habitude (Photo: metro.co.uk/Mylo)

Certaines personnes croient que la santé mentale ne devrait pas être un sujet débattu une fois par an dans le cadre d’une «semaine de sensibilisation». C’est certainement quelque chose qui nous tient à cœur chez Metro.co.uk, c’est pourquoi la santé mentale et le bien-être font partie intégrante de notre site.

Cependant, la vérité est que des initiatives comme la Semaine de sensibilisation à la santé mentale nous donnent, et aux nombreux organismes de bienfaisance et défenseurs de la santé mentale à travers le Royaume-Uni, la possibilité de parler encore plus fort que d’habitude – et nous continuerons de le faire jusqu’à ce que nous en arrivions à le moment où nous n’avons plus du tout besoin de sensibiliser.

Sachant à quel point l’année dernière a eu un impact sur notre santé mentale, chez Metro.co.uk, nous avons estimé que nous devions vraiment défendre la Semaine de sensibilisation à la santé mentale 2021.

Et nous voulons dire, vraiment le défendre.

C’est pourquoi nous avons demandé à des défenseurs de la santé mentale bien connus de prendre les rênes cette semaine et de vous proposer du contenu qui représentait non seulement leurs propres pensées et expériences, mais aussi ce qu’ils pensaient que vous deviez savoir.

Alors, qui est à bord? Roulement de tambour s’il vous plaît…

Aujourd’hui, nous commençons avec le présentateur de télévision Alex Beresford en tant que notre rédacteur en chef invité et le comédien Russell Kane en tant que rédacteur technique invité, tandis que demain, le chanteur et présentateur Frankie Bridge prendra en charge notre département Lifestyle en tant que rédacteur invité.

Mercredi, l’ancien footballeur Anton Ferdinand dirige notre contenu sportif en tant que rédacteur sportif invité, tandis que sur nos autres plates-formes, la star de télé-réalité Sam Thompson se connecte et prend le relais de son rôle d’éditeur invité sur les réseaux sociaux.

Jeudi, Scarlett Moffatt, de la télévision, dirigera notre section Divertissement en tant que rédactrice invitée – qui comprendra également une section “ Demandez à Scarlett ”, où elle répondra à cinq questions de lecteurs sur la façon de prendre soin de votre bien-être émotionnel. Donc, si vous aimeriez obtenir des conseils de Scarlett, écrivez-lui une ligne avec votre question à MHAWTakeover@metro.co.uk*

Enfin, le vendredi, l’acteur Joe Tracini prendra les commandes en tant que rédacteur de feuilletons invités, tandis que la présentatrice de télévision Katie Piper deviendra notre rédactrice en chef de la plateforme invitée.

Et respirer… C’est une file d’attente, n’est-ce pas?

Bien que chacun de nos éditeurs invités ne soit en charge que pour une journée – recherchez le logo MHAW Takeover pour repérer son travail aux côtés de nos histoires régulières – l’effort qu’ils ont mis dans leurs sections a été incroyable.

: Minda, nous avons travaillé avec de nombreuses organisations caritatives de premier plan, notamment Mind, Samaritans, Mental Health Foundation et Rethink Mental Illness (Photo: metro.co.uk)

Qu’il s’agisse de trouver des idées, d’écrire des pièces personnelles, de filmer du contenu vidéo et de réaliser des interviews, ils ont tous travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de Metro.co.uk pour produire des pièces qui, nous l’espérons, non seulement engageront et éduqueront, mais offriront également un soutien si vous – ou quelqu’un que vous connaissez – traverse une période difficile.

Et cela ne mentionne pas certains des contributeurs incroyables qui contribuent également à rendre cette semaine spéciale. Du Dr Alex George et Charlie Webster à Alice Liveing, en passant par DJ Locksmith, le paralympien David Weir et Cheryl Hole, chacun nous a donné des conseils et une perspicacité incroyablement précieux sur toutes sortes de questions de santé mentale.

Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans l’aide de plusieurs organismes de bienfaisance clés dans le domaine de la santé mentale.

Plus: Santé



Des fondateurs de MHAW, la Fondation pour la santé mentale, aux Samaritains, Rethink Mental Illness, Mind et bien d’autres, leur soutien et leurs conseils ont été vitaux.

Alors, s’il vous plaît, rejoignez-nous et aidez à sensibiliser le public au bien-être, aux problèmes et à la maladie en matière de santé mentale – cette semaine et chaque semaine.

En attendant, il ne reste plus qu’à dire que nous espérons que vous apprécierez notre prise de contrôle MHAW.

*La date limite pour les questions est le mardi 11 mai 2021 à 8 heures. Les réponses seront données sous la direction de l’association caritative Samaritains.



