Bienvenue chez Bavarian Football Works!

Cela faisait un moment que nous n’avions pas publié un message de bienvenue, donc un nouveau était en ordre. Puisque le Bayern Munich est en pause cette semaine, cela semblait être le bon moment pour accueillir tous les nouveaux lecteurs que nous avons rencontrés depuis la dernière fois que nous en avons fait un.

Qui sommes nous?

Nous sommes Bavarian Football Works, une communauté de fans centrée autour du Bayern Munich. Ici, nous discutons de tout ce qui concerne le Bayern Munich et l’équipe nationale allemande, y compris nos équipes de jeunes et de femmes. Sur ce site, vous trouverez des nouvelles, des analyses, des opinions et une grande communauté dynamique pour discuter de tout, qui vous est présentée chaque jour, 365 jours par semaine.

Nous avons également un podcast et un compte Twitter, donc si l’un de ceux-ci vous intéresse, jetez-y un œil!

Pourquoi devriez-vous nous rejoindre?

BFW n’est pas simplement un autre site d’actualités, nous sommes une communauté. Nos membres sont des fans du monde entier, des États-Unis à la Corée du Sud – tous réunis par un amour singulier du Bayern Munich. Nous sommes ici pour discuter de tout sur le club et le football en général – chaque point de vue et opinion est apprécié.

Nous proposons à nos membres différentes manières d’exprimer leur opinion. Si la section des commentaires ne suffit pas, il y a toujours des fanposts. Vous pouvez les utiliser pour publier vos propres articles, et ils seront vus par tout le monde sur le site (et sur Internet en général). Des fanposts particulièrement bons peuvent même être promus sur le site principal!

Notre site fait également partie du parapluie SB Nation, vous pouvez donc consulter l’une des 300 autres communautés du réseau. Nous recommandons notre site sœur Fear the Wall, qui couvre le Borussia Dortmund. Il existe également des sites pour l’EPL, la Liga, la Serie A et la MLS. Vous n’aurez pas besoin de créer un nouveau compte pour chacun – un seul suffit.

Comment adhérer

Nous avons attiré une tonne de nouveaux lecteurs au cours des deux dernières années – BFW est plus grand que jamais et ne cesse de croître. Allez-y et cliquez ici pour créer un nouveau compte! Il y a un moratoire d’un jour sur les commentaires (pour décourager les spammeurs et les trolls), mais vous aurez immédiatement accès aux autres fonctionnalités du site, ce qui devrait rendre la lecture beaucoup plus facile.

Voici quelques conseils pour commencer:

Présentez-vous: Allez simplement dans la section commentaires du dernier article et dites bonjour! Nous vous accueillerons chaleureusement.

Partagez votre point de vue: Peu importe si vous pensez que votre POV a déjà été mentionné. Nous sommes toujours prêts à vous entendre et nos membres adorent une bonne discussion.

Décomposez vos messages: Si vous souhaitez faire un long commentaire, divisez-le en points ou paragraphes faciles à digérer.

Ne vous inquiétez pas des délais d’attente ou des doublons: Les mods effaceront tout ce que vous ne vouliez pas publier. Consultez ce guide de commentaires sur The Liverpool Offside.

Quelles sont les règles?

SB Nation dans son ensemble a certaines directives communautaires. L’essentiel est le suivant:

Inacceptable: Racisme, sexisme, homophobie, xénophobie, contenu NSFW, trolling et insultes personnelles. Tout commentaire ou publication de fan ayant enfreint nos consignes sera supprimé et une interdiction sera émise.

Modérément acceptable: Jurer. Vous êtes autorisé à jurer, mais faites-le dans des limites raisonnables et limitez-le. Les jurons excessifs sont inutiles.

Parfaitement acceptable: Avoir une opinion différente. N’oubliez pas de rester respectueux.

Supplémentaire: Les commentaires ouvertement politiques et religieux seront supprimés. Ceci est un blog de football destiné à discuter du football. De plus, des commentaires contenant du spam comme “First!” et deuxieme!” sera supprimé sans préavis. Chaque commentaire ici est modéré par un être humain réel. Les règles sont là pour créer une atmosphère inclusive pour que chacun puisse participer.

Gamethreads: le moyen le plus simple de participer à la conversation

Une chose que nous faisons chez BFW est de créer des gamethreads. Ce sont généralement les plus gros articles d’un jour de match donné. Ils existent pour fournir un forum en ligne permettant à nos membres de discuter du jeu tel qu’il se déroule en temps réel. C’est le meilleur moyen de se connecter avec d’autres fans du Bayern en ligne pendant un match.

Les gamethreads sont généralement publiés trois heures avant un match et contiennent toutes les informations dont vous aurez besoin pour suivre le match en direct. Dans la section des commentaires, vous trouverez des fans comme vous qui parlent du jeu, fournissent des mises à jour, des commentaires et des discussions sur un obasis minute par minute.

C’est un endroit idéal pour que les nouveaux membres se plongent directement dans la conversation. Si c’est la première fois que vous commentez, veuillez suivre les conseils ci-dessus pour être opérationnel les jours de match. Nous espérons vous voir là-bas!

S’amuser!

Mia San Mia!