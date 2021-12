Bienvenue, commandant Biden ! La Maison Blanche obtient un nouveau chiot 6 mois après avoir perdu le champion

Des nouvelles de la Maison Blanche (du chien) vendredi : il y a un nouveau CIC (commandant en collier) autour de la résidence, et c’est le nouveau membre le plus poilu de la famille Biden.

Six mois après que le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont dû dire au revoir au « doux, bon garçon » Champ Biden, un chiot berger allemand de race pure a été aperçu lundi en train de jouer sur la pelouse sud.

Le président et la première dame ont amené leurs deux chiens, Champ et Major (qu’ils ont adoptés de la Delaware Humane Association) lorsqu’ils ont emménagé à la Maison Blanche en janvier. C’était la première fois en quatre ans qu’un animal de compagnie vivait dans la résidence présidentielle et la toute première fois qu’un chien de sauvetage appelait la maison du 1600 Pennsylvania Avenue. Champ est décédé en juin à l’âge de 13 ans. «Nos cœurs sont lourds aujourd’hui alors que nous vous informons tous que notre berger allemand bien-aimé, Champ, est décédé paisiblement à la maison. Il était notre compagnon constant et chéri au cours des 13 dernières années et était adoré par toute la famille Biden », ont écrit le président et la première dame dans une déclaration conjointe à l’époque.

Né le 1er septembre, lundi était l’introduction du chiot dans sa nouvelle maison. Michael LaRosa, l’attaché de presse de Jill Biden, a confirmé la nouvelle d’un nouveau chiot de la famille. « Oui. Il y a (un chiot) », a déclaré LaRosa. Il s’appelle « Le commandant » et il était un cadeau d’anniversaire au président de son frère, James Biden, et de sa belle-sœur Sara Biden. Le président Biden a fêté son 79e anniversaire le 20 novembre.

Major a vécu principalement au domicile des Bidens à Wilmington, Delaware, après une poignée d’incidents agressifs impliquant le personnel de la Maison Blanche. Les chiens de sauvetage ont souvent du mal à être relogés, et il semblerait que Major revienne dans sa zone de confort.

Twitter a été ravi de rencontrer Commander, qui a semblé susciter une joie instantanée au milieu du marasme hivernal du COVID.

