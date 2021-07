Au cours de la semaine prochaine à The Ringer, en l’honneur de la sortie de Woodstock 99 : Peace, Love, and Rage, nous explorerons les événements qui ont changé le monde tel que nous le connaissions, en particulier ceux qui ont marqué la fin des époques établies et déclenché les débuts d’avenirs alors inconnus. Certains seront manifestes et bien établis. D’autres seront moins foulés et peut-être plus spéculatifs. Mais tous entretiendront une idée immuable que lorsque les choses meurent, il y a quelqu’un ou quelque chose qui a appuyé sur la gâchette. Bienvenue dans C’est la fin de la semaine.