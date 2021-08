Bienvenue dans la grande guerre des signes du jeu vidéo de Wrestling

Capture d’écran “REMEMBER SKIES OF ARCADIA”: @Maffewgregg / AEW

Les fans de catch sont absents des arènes internationales depuis plus d’un an, mais suite à des taux de vaccination élevés aux États-Unis, ils sont de retour. Savez-vous ce que cela signifie. Les prises de vue chaudes sur les RPG sont également de retour.

Au cours des dernières années, une chose étrange s’est développée en arrière-plan des spectacles de catch : un phénomène qui est devenu connu sous le nom de Great Wrestling RPG War.

Vous voyez, il y a un croisement massif entre les fans de catch et les joueurs – et nous savons tous à quel point ces groupes peuvent être passionnés. Plutôt que de partager cet enthousiasme en ligne, les fans de catch canalisent leur énergie dans la création de panneaux passifs-agressifs mettant en vedette des RPG brûlants.

Ces signes sont ensuite présentés à des émissions de lutte (à la fois WWE et AEW jusqu’à présent) avec l’intention de les montrer à la télévision et de susciter un débat majeur.

Le mois dernier, Kotaku Australia a signalé des signes plaidant pour et contre les meilleurs jeux Final Fantasy. Ce sont des prises de vue relativement tièdes et ce sont des questions qui ont été vivement débattues par les joueurs depuis près de trois décennies.

Maintenant, Botchamania ! le créateur Maffew Gregg a repéré encore plus de ces signes de guerre RPG dans la nature. Et les gars, ces prises sont brûlantes.

Le dernier signe est apparu sur un récent épisode d’AEW Dynamite, flottant le long de la barrière d’entrée principale. Dans un énorme texte en blocs, il est écrit : ALADDIN POUR SNES EST INFÉRIEUR.

Je veux dire, wow. Où commencer?

Ce signe découle en fait d’un débat à long terme sur l’adaptation SNES Aladdin et comment elle se compare à son homologue Sega Genesis. Comme l’a souligné The Gamer, chaque version a ses propres mérites, Aladdin sur SNES étant principalement connu pour avoir une étape bonus sur le thème du jasmin et des contrôles plus stricts.

D’un autre côté, la version Genesis a plus de chansons de films et Aladdin obtient une épée.

Pendant que je suis sur la clôture à propos de cette prise de vue, je peux certainement voir d’où vient ce fan de catch. C’est une prise chaude, mais les épées sont plutôt cool et elles pourraient en fait avoir raison sur l’infériorité de la SNES.

Dans le même épisode de Dynamite, Gregg a également repéré un deuxième signe plus passif.

Entre Sting prenant des coups de feu, il a remarqué un fan de catch avec une pancarte portant des mots de mauvais augure : SOUVENEZ-VOUS DES CIELS D’ARCADIE.

Ce RPG est souvent considéré comme l’un des meilleurs de Sega, mais comme le signe l’indique, c’est un jeu qui reçoit rarement les éloges ou l’attention qu’il mérite. En 2020, des rumeurs d’un remaster ont été lancées par les développeurs mais malheureusement, nous n’avons rien vu depuis.

Vous vous souvenez de Skies of Arcadia ? Nous espérons que Sega le fera un jour, et que ce signe relancera un regain d’intérêt pour le jeu.

Alors que le débat sur les meilleurs jeux RPG se poursuit, nous pouvons nous attendre à voir des fans de catch de la WWE et de l’AEW barricader le fort longtemps dans le futur. Maintenant que la guerre des signes RPG s’est généralisée, nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus de ce commentaire essentiel et indispensable.

Ce message a été initialement publié sur Kotaku Australia.