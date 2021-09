Bienvenue dans le numéro de récupération du Highlight

Si vous réfléchissez trop à un mot pendant trop longtemps, il peut commencer à perdre tout son sens. “Spoon” et “parking”, par exemple, sont réduits au charabia après quelques dizaines de répétitions silencieuses.

Lorsqu’il s’agit d’un mot comme « récupération », l’absurdité est plus difficile à entendre. Redémarrer quelque chose, c’est littéralement le redémarrer – assez juste. Refaire, réinventer, recharger – tout à peu près aussi simple que la langue anglaise le permet.

Alors qu’est-ce que récupérer ? C’est la question au cœur du numéro de ce mois-ci de The Highlight, et elle a moins à voir avec la syntaxe qu’avec la façon dont les idées de guérison et de réparation se concrétisent dans la réalité. C’est beaucoup plus compliqué que le récit en ligne droite qu’on nous promet si souvent, surtout en ce moment où la phase finale du «retour à la normale» semble aussi loin que jamais – et n’est peut-être pas aussi bienvenue que on aurait pu s’y attendre.

Eleanor Cummins écrit une histoire que de nombreux lecteurs connaissent peut-être trop bien, en repensant au Hot Vax Summer glorieusement promis qui ne s’est pas produit tout de suite tandis que Laura Entis examine la terreur palpable qui s’est emparée de la main-d’œuvre américaine en ce moment. Elle examine les systèmes d’iniquité qui ont été brisés depuis longtemps et pourquoi, alors même que les États rouvrent, il y a tant de travailleurs qui ne peuvent pas ou ne veulent pas reprendre les emplois qu’ils avaient autrefois supportés.

Emily Stewart explore le sens du terme «reprise économique» – une phrase souvent utilisée pendant cette phase de la pandémie, mais trop souvent elle efface et efface les expériences de nombreuses personnes qui composent ladite économie. Qu’est-ce qui devrait changer en Amérique pour que notre économie reflète vraiment et soit au service des gens dont elle dépend du travail ?

Julia Depuis revient sur l’été qui a précédé celui-ci, sur la vague de protestations à travers le pays et le traumatisme subi par les manifestants à la suite de celle-ci, bien après que l’attention des médias se soit éteinte. Et Aude White et Alanna Okun ont un essai illustré sur la guérison d’une maladie qui s’est avérée plus têtue, détournée et répétitive que quiconque ne le voudrait.

Tout cela peut sembler un peu déprimant. Mais il y a aussi de l’espoir dans ces morceaux : si la récupération ne signifie pas le retour à la normale, cela peut peut-être signifier arriver à un endroit qui était encore meilleur que celui que nous avons laissé derrière nous.

Agnès Ricart pour Vox

L’été qui n’était pas

Comment notre retour en arrière de Covid-19 nous a appris qu’il n’y aura peut-être pas de retour à la «normale»

Par Eleanor Cummins

Max Erwin pour Vox

Quand quitter votre emploi semble être la seule option

Comment un puissant mélange de frustration et d’optimisme a conduit à la Grande Démission.

Par Laura Entis

./iStockphoto

Les tristes et prévisibles limites de la « reprise économique » américaine (à venir mercredi)



Officiellement, la récession du Covid-19 n’a duré que deux mois. Alors pourquoi tant de personnes souffrent-elles encore ?

Par Emily Stewart

Brett Carlsen/.

Pour les manifestants, le traumatisme persiste longtemps après la fin de la marche (à venir jeudi)



Comment une augmentation des forces de police contre les manifestants est entrée en collision avec les manifestations de l’été dernier.

Par Julia Dupuis

Aude White pour Vox

La guérison, une saga (à venir vendredi)



Je pensais pouvoir cocher toutes les cases et être à nouveau en forme. L’univers avait d’autres plans.

Par Alanna Okun et Aude White

