Bienvenue dans le numéro des animaux de The Highlight

Si cette année pandémique nous a éloignés physiquement les uns des autres, elle nous a rapprochés des animaux.

Les refuges pour chats et chiens ont connu un record d’adoption d’animaux de compagnie, car de nombreuses personnes se sont retrouvées à travailler à domicile, soudainement coupées de la vie sociale mais nouvellement capable de consacrer du temps et des soins à un nouveau compagnon. Nous passons également plus de temps à l’extérieur, profitant de la nature et de la faune comme un répit de notre temps d’écran accru.

Covid-19 a également affecté l’industrie de l’emballage de la viande, fermant les abattoirs où le virus s’est propagé comme une traînée de poudre, obligeant de nombreux agriculteurs à euthanasier de manière inhumaine des troupeaux entiers de porcs et des troupeaux de poulets sans nulle part où aller, mettant ainsi en marche la triste réalité de notre système alimentaire d’élevage industriel. affichage complet.

Le moment semblait donc venu d’examiner notre relation avec les animaux – ceux de nos systèmes alimentaires, ceux de nos maisons et même les animaux sauvages, ceux qui se trouvent au fond des forêts et des jungles sur lesquels nous ne verrons peut-être jamais les yeux. Avec le soutien d’Animal Charity Evaluators, une organisation qui recherche quelles interventions et quelles organisations caritatives sont les mieux placées pour aider les animaux, le numéro sur les animaux du Highlight examine tout, d’une nouvelle raison de reconsidérer les animaux que nous protégeons à la façon dont l’élevage industriel peut ravagent les paysages et les économies rurales.

Il y a trente ans, les législateurs de l’Iowa – sous la pression des chefs d’entreprise – a ouvert la porte à une nouvelle façon d’élever des porcs, qui ferait de l’État le premier producteur national de porc et ferait de certains de ses agriculteurs familiaux de véritables barons du porc, chargés de mettre des millions de porcs sur le marché chaque année. Dans l’article de couverture de ce mois-ci, nous examinons l’un de ces fermiers devenus titans de la viande, Jeff Hansen, et son entreprise, Iowa Select Farms, le producteur de porc le plus prolifique de l’État, comme une lentille sur la façon dont certains ont utilisé l’argent et l’influence pour tourner le paysage dans une mer «d’opérations concentrées d’alimentation animale» qui, selon les habitants, ont rendu des parties de l’État invivables.

La possession d’un animal de compagnie est mieux décrite comme une relation à la fois bienveillante et mutuelle, mais notre quête de chiens de plus en plus mignons et inhabituels pourrait être la perte des races mêmes que nous adorons. Prenez, par exemple, le Frenchie, adoré des célébrités et grand sur le «Gram». Cette année, il est devenu la deuxième race de chien la plus populaire en Amérique: les inscriptions pour le chien trapu, au visage plat et facilement dressé à la maison ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Mais peu de chiens sont aussi malsains. Ce mois-ci, nous explorons ce qui se passe lorsqu’un chien devient un objet ambitieux. (Indice: ce n’est pas si génial pour le chien.)

Le mouvement des droits des animaux s’est depuis longtemps concentré sur l’aide aux animaux exploités par l’homme: animaux de ferme, animaux élevés pour la fourrure, animaux utilisés pour les tests, animaux en danger menacés par les braconniers. Pendant ce temps, le mouvement environnemental s’est préoccupé de préserver les habitats des animaux afin de sauver les espèces. Mais un groupe de philosophes et de zoologues se demande si les humains devraient faire plus d’efforts pour protéger toutes les créatures contre les prédateurs et les maladies – pour se soucier de savoir si les animaux sauvages vivent une bonne vie, heureux et sans douleur.

Covid-19 a rendu évident que nous vivons dans un monde interconnecté où un animal infecté, intelligent ou non, peut bouleverser toutes nos vies. Alors, utilisons-nous le bon critère pour décider quels animaux méritent d’être protégés?

Et enfin, ces animaux que nous avons adoptés en masse pendant la quarantaine signifient plus de nourriture, plus de boîtes de livraison et un impact environnemental choquant. Une bande dessinée examine l’empreinte carbone de la propriété de notre animal et ce que nous pouvons faire à ce sujet.

Kathryn Gamble pour Vox

Le baron du porc

Comment le plus grand producteur de porcs de l’Iowa a courtisé le pouvoir, transformé l’agriculture en un jeu de chiffres et transformé le cœur des États-Unis.

Par Charlie Mitchell et Austin Frerick

Shyama Golden pour Vox

L’histoire très mignonne et totalement dérangeante du chien américain «it» (à venir mardi)



Comment la quête de posséder le chiot le plus petit, le plus digne d’Instagram et nécessitant peu d’entretien a engendré un monde de problèmes.

Par Tove K. Danovich

Ozkan Bilgin / Agence Anadolu / .

La frontière sauvage du bien-être animal (mercredi à venir)



Les humains devraient-ils faire plus d’efforts pour protéger les créatures des prédateurs et des maladies? Doit-on se soucier de savoir s’ils vivent bien? Un groupe de philosophes et de scientifiques a une réponse peu orthodoxe.

Par Dylan Matthews

Le Washington Post / .

Pourquoi nous soucions-nous de l’intelligence des animaux? (à venir jeudi)



L’intelligence joue un rôle dans la façon dont nous les traitons. Peut-être que ça ne devrait pas.

Par Sigal Samuel

Eleanor Cummins et Maki Naro

Nos animaux de compagnie engloutissent-ils la planète? (à venir vendredi)



Des repas à base de viande à la litière pour chat en passant par les sacs de merde en plastique, les soins des animaux domestiques sont incontestablement mauvais pour l’environnement. Que pouvons-nous y faire?

Par Eleanor Cummins et Maki Naro