Bienvenue dans le numéro d’horreur

Lorsque la pandémie a commencé en mars 2020, une nation s’est enfermée à l’intérieur, a allumé la télévision et a commencé à diffuser des films effrayants. Bird Box et I Am Legend nous permettent de vivre nos cauchemars de survie; La contagion ressemblait à une prophétie. Une catastrophe mondiale inattendue faisait depuis longtemps l’objet de films d’horreur ; soudain, l’horreur était réelle. Il frappait à nos portes.

La question de savoir ce que nous devons craindre après une pandémie a bouleversé notre mode de vie, après que beaucoup se soient émoussés de la réalité de centaines de milliers de compatriotes américains morts, nous hantait alors que nous concevions le numéro de ce mois-ci du Highlight. Doit-on encore craindre quelques sociopathes à l’écran ? Ou les incendies et les inondations révélateurs du changement climatique ? Ou seulement notre moi sauvage et imprévisible ?

Dans notre article de couverture, Aja Romano se tourne vers les films pour extirper la peur américaine. Les films ont longtemps servi de miroir à nos angoisses collectives face à l’inconnu, à l’impuissance et à la dégradation de l’environnement. De Godzilla et d’autres monstres de notre fabrication à Norman Bates de Psycho en passant par Chris, le petit ami sans méfiance de Get Out, les méchants et les protagonistes de nos films d’horreur préférés nous servent de proxy, traversant un siècle de guerre, de troubles sociaux et de changement tectonique.

Le journaliste spécialisé dans le logement Jerusalem Demsas demande ce que cela signifie que les choses qui se produisent pendant la nuit ont le pouvoir d’affecter les prix des logements (même si elles ne sont que dans nos têtes), créant une industrie artisanale d’entreprises qui « nettoient » les maisons des esprits malfaisants et avertir les acheteurs du passé inconvenant d’une maison. Et Luke Winkie s’est rendu dans une autre sorte de maison hantée : le Blood Manor de New York, une fête de la peur saisonnière où il a cherché à savoir ce que c’est que de s’aventurer à la recherche de sensations fortes alors que l’année a déjà été définie par la peur.

Enfin, Terry Nguyen retrace l’obsession voyeuriste de la culture pour la chirurgie plastique « bâclée » qui punit les femmes pour un mauvais travail même si cela exige de l’artificialité, et Chris Chafin revit l’intégration des sensations effrayantes pour les enfants dans les années 80 et 90.

Le numéro de ce mois-ci est amusant, drôle et teinté de l’idée que la peur est une obsession américaine. Nous espérons que vous l’apprécierez.

Carlos Basabe pour Vox

Le siècle de l’horreur

Les films les plus effrayants ont toujours été un miroir sombre sur les peurs et les angoisses les plus profondes des Américains.

Par Aja Romano

Zac Freeland/Vox

La maison ne se vend pas ? Blâmez les fantômes. (mardi à venir)



Agent immobilier? Vérifier. Expert? Vérifier. Chasseur de fantômes? Vérifier.

Par Jérusalem Demsas

Michael Delrosso/Avec l’aimable autorisation de Blood Manor

Une maison hantée peut-elle même nous faire peur en 2021 ? (à venir mercredi)



Lorsqu’une pandémie fait rage juste devant nos portes, peut-être que l’évasion est tout ce que nous pouvons espérer.

Par Luke Winkie

Beth Hoeckel pour Vox

L’attrait morbide de la chirurgie esthétique « bâclée » (à venir jeudi)



Les interventions esthétiques sont en augmentation. Il en va de même de notre fascination voyeuriste pour la façon dont ils se passent mal.

Par Terry Nguyen

./iStockphoto

L’âge des monstres (à venir vendredi)



Dans les années 80 et 90, les médias pour enfants étaient pleins de meurtres et de chaos. Qu’est ce qui a changé?

Par Chris Chafin