Bienvenue dans le numéro Fads de The Highlight

La franchise Pokémon est arrivée aux États-Unis en provenance du Japon à la fin des années 90, parfaitement préparée à provoquer un engouement, tant son émission télévisée populaire, ses jeux vidéo, ses cartes à collectionner, ses jouets en peluche, sa chanson thème et ses personnages indéniablement mignons étaient synergiques.

À ce moment-là, l’Amérique était plus que familière avec les modes : Cabbage Patch Kids et les yo-yos. Rubik’s Cubes. Tout Lisa Frank. Grunge. Pourquoi Pikachu, Snorelax et compagnie seraient-ils différents ?

D’une manière ou d’une autre, Pokémon a enduré pendant plus de deux décennies pour devenir la propriété médiatique la plus rentable au monde. À bien des égards, écrit Luke Winkie dans notre dernier numéro de The Highlight, Pokémania peut servir d’étude de cas pour la relation changeante des Américains avec la culture à la mode, qui était autrefois décriée et est de plus en plus un moyen pour les gens de former des communautés et des liens.

Mais qu’est-ce qui rend notre cerveau obsédé par une mode ? Lexi Pandell exploite l’engouement pour Tamagotchi pour démontrer comment, au fil des millénaires, les humains ont évolué pour développer une chimie cérébrale qui nous attire aujourd’hui de manière irrésistible vers les modes. Qu’est-ce qu’un animal de compagnie de poche dans le besoin qui a rendu obsédés les enfants (et les adultes) à travers le pays ?

La pandémie a également transformé le rôle des modes, écrit Alex Abad-Santos. «Nous avons tendance à traiter les gens qui aiment les modes comme des victimes de goûts suspects qui suivent le troupeau sans réfléchir», écrit-il dans un essai pour ce numéro. Mais Abad-Santos a découvert, au plus fort des blocages en particulier, qu’il y avait des avantages à la monoculture, et quelque chose à apprendre sur la façon dont le rejet de la culture à la mode rejette également les passions des jeunes femmes, des homosexuels et des personnes de couleur. Lorsque beaucoup d’entre nous ont été invités à s’enfermer et à s’isoler, participer à la cuisson du pain en masse, au peloton ou aux danses collectives TikTok, a procuré le sentiment de joie et de communauté que beaucoup d’entre nous avaient perdu.

Enfin, dans sa dernière bande dessinée pour le Highlight, Aubrey Hirsch examine comment les parties du corps des femmes sont devenues des marchandises en elles-mêmes. Les normes de beauté ont longtemps été impossibles à suivre, mais alors que les femmes et les filles se plongent dans des plateformes qui encouragent l’échange de leurs fesses, de leurs lèvres ou de leur mâchoire contre une version « meilleure », plus tendance, écrit-elle, nous mettons en place la grande majorité. pour l’échec – et pire encore.

Les Pokémon nous survivront à tous

Une franchise Nintendo très populaire, un dessin animé du samedi matin et un jeu de cartes à collectionner, Pokémon avait toutes les caractéristiques d’un feu de paille. Deux décennies plus tard, c’est un empire de 105 milliards de dollars.

Par Luke Winkie

Comment le petit Tamagotchi s'est enfoncé dans notre cerveau et est devenu une obsession



Les modes sont plus qu’un phénomène culturel – elles font partie de la chimie de notre cerveau.

Par Lexi Pandell

Le cas des modes suivantes



La pandémie a volé notre sens de la connectivité. A leur manière, les tendances virales nous aident à la reconquérir.

Par Alex Abad-Santos

Le danger de traiter les parties du corps comme une mode rapide



Les médias sociaux et la disponibilité de nouvelles procédures ont rendu notre quête de la perfection physique sans fin, préparant les femmes et les filles à l’échec.

Par Aubrey Hirsch