Bienvenue dans le numéro Gatekeepers de The Highlight

Jusqu’à ce qu’une pandémie mondiale nous donne l’été qui n’était pas, il y avait quelques choses que nous pouvions attendre des mois étouffants entre juin et septembre : club et radio, pendant des mois. Des films à succès flashy, bruyants et, souvent, ineptes. Tournées de concerts et festivals tentaculaires. Une liste de livres en lice pour être les lectures de plage de la saison.

L’été a toujours été une saison d’événements culturels pop, un moment pour réinitialiser nos goûts et pousser les sons et les images de l’année dernière pour quelque chose de totalement nouveau.

Cet été – qui s’annonce rapidement comme l’été qui était – semblait le moment idéal pour regarder les gens et les forces qui façonnent la culture pop : les gardiens.

Dans notre article de couverture, Constance Grady examine le pouvoir indomptable et constamment miné des adolescentes en tant qu’arbitres de la culture. Au cours de la dernière année seulement, ils ont transformé TikTok et le « permis de conduire » en phénomènes et ont relégué les parties latérales et les jeans skinny aux anciens déconnectés. Alors que la culture reconsidère la façon dont elle a traité les jeunes stars, dont Britney Spears, Grady note: «Dans le paysage de la culture pop, les adolescentes – à la fois fans et créateurs de la culture de masse – reçoivent plus de respect maintenant qu’ils n’en auraient il y a à peine cinq ans. Le New York Times rapporte régulièrement sur les influenceurs adolescents ; Forbes rassemble des comptes rendus respectueux de l’argent à gagner avec les adolescents sur TikTok. Mais les adolescentes obtiennent-elles enfin leur dû, ou sont-elles simplement devenues la cible d’une rafle d’argent grossière ?

Charlie Harding, co-animateur du podcast Switched on Pop, explore ce qui pourrait être un changement monumental dans le monde de la musique : les chansons à succès sont en quelque sorte devenues obscures les chanteurs qui les chantent. Blâmez les listes de lecture des services de streaming, qui ont créé une expérience « en arrière » pour les auditeurs, leur permettant de profiter d’un morceau sans jamais se connecter avec un artiste, et laissant les artistes lutter pour se démarquer de la foule.

Mais parfois, le gardien ultime, c’est nous : c’était dans le cas de l’écrivain Isabel Fall, dont la nouvelle, “Je m’identifie sexuellement comme un hélicoptère d’attaque”, aurait pu rester un conte de science-fiction de niche sans le tourbillon Twitter qui a enveloppé peu après sa publication l’année dernière. Comment une accumulation de Twitter peut-elle annuler un écrivain ou le rendre dangereux pour l’art ? Dans une correspondance avec Emily VanDerWerff de Vox, Fall partage son histoire et comment elle a essayé de garder son travail en vie.

Et enfin : Le critique de cinéma Carlos Aguilar explore le monde de la critique culturelle, qui reste majoritairement blanc et masculin. « Un Latino autodidacte et sans papiers pour qui l’anglais est une langue seconde n’est pas le prototype d’un critique dans ce pays », écrit-il. Mais l’effet n’est pas seulement ressenti par les aspirants critiques ; la similitude des critiques contribue à une similitude de perspective, écrit-il, atténuant les conversations dynamiques autour de l’art. Pendant ce temps, le caricaturiste Sam Nakahira explore les forces politiques surprenantes qui ont pratiquement fait de la K-pop un phénomène mondial.

Beth Hoeckel pour Vox/.

Qui dirige le monde? Pas les adolescentes.

Ils façonnent tout de ce que nous écoutons à la façon dont nous séparons nos cheveux. Leur accorderons-nous un jour le respect qu’ils méritent ?

Par Constance Grady

La pop star contre la playlist (mardi à venir)

Les listes de lecture des services de streaming permettent aux auditeurs de trouver plus facilement de la musique qui vaut la peine d’être jouée. Mais les experts disent qu’ils rompent également les relations des fans avec les artistes.

Par Charlie Harding

./iStockphoto

Comment Twitter peut ruiner une vie (à venir mercredi)

L’histoire de science-fiction d’Isabel Fall « Je m’identifie sexuellement comme un hélicoptère d’attaque » a suscité la colère d’Internet. C’est ce qui s’est passé ensuite.

Par Emily VanDerWerf

Michelle Rohn pour Vox

Qui devient critique ? (à venir jeudi)

Je n’ai jamais cru que je pouvais en être un. C’est le problème.

Par Carlos Aguilar

Sam Nakahira pour Vox

L’histoire étonnamment politique de la K-pop (à venir vendredi)

L’influence de la « vague » de la musique et du cinéma coréens sur la culture mondiale n’était pas un hasard.

Par Sam Nakahira