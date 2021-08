Bienvenue dans le numéro Loisirs du Highlight

En juin, alors que les taux de vaccination étaient de plus en plus élevés et que la variante delta de Covid-19 ressemblait toujours à une menace lointaine, on estime que 66 millions d’Américains ont pris l’avion – pour rendre visite à leur famille, s’allonger sur les plages d’Hawaï ou de Porto Rico, pour assister à un mariage.

Les loisirs étaient un aspect de la vie américaine qui s’est échappé pour beaucoup dans l’existence cloîtrée des blocages et du travail à domicile. Cet été, cependant, il est revenu en force. Bars et restaurants – et même des salles de concert – remplis de bruit joyeux ; les touristes affluaient vers les parcs nationaux ; Bruce Springsteen est revenu à Broadway.

Pour le numéro d’août du Highlight, nous nous penchons sur les loisirs américains sous toutes leurs facettes. Lorsque les parcs d’attractions, comme Disney World, ont rouvert, les superfans sont sortis pour tout ce qui leur manquait : les montagnes russes, les personnages, mais surtout, la nostalgie. Dans notre article de couverture, le journaliste de parcs à thème Arthur Levine explore exactement ce qu’il en est des parcs d’attractions qui continuent de captiver l’imagination – malgré une histoire parfois inégale, malgré un nombre décroissant de parcs, ce qu’ils représentent est une vision ambitieuse de l’Amérique.

Toujours dans ce numéro, le photographe Philip Keith s’est rendu à Martha’s Vineyard pour capturer la joie des voyageurs noirs qui descendent sur l’île année après année. Alors que les plages, les piscines et les villes de vacances à travers le pays appliquaient des lois et des politiques ségrégationnistes il y a des décennies pour limiter ceux qui avaient accès au repos, à la détente et au divertissement, Martha’s Vineyard et sa ville d’Oak Bluffs, en particulier, sont devenus connus si largement pour son atmosphère accueillante que les voyageurs sont venus de New York, Philadelphie, Washington DC et au-delà. Aujourd’hui, l’élite – de Henry Louis Gates Jr. à l’ancien président Barack Obama – et d’autres affluent vers l’île pour être simplement eux-mêmes.

Les passe-temps sont des activités de loisirs par excellence, mais plus que jamais, les Américains ont du mal à séparer, disons, une passion pour la danse d’essayer de décrocher des parrainages TikTok ou un amour de l’artisanat de lancer une boutique Etsy animée. Nous aimons monétiser nos loisirs. Du point de vue de son tour de potier, l’écrivain Marian Bull examine sa propre relation compliquée avec les loisirs et gagner sa vie en le faisant.

L’île St. Simons, sur la côte de Géorgie, est une destination estivale endormie du sud connue pour ses terrains de golf, ses paysages marécageux et ses saules pleureurs ombragés. Mais comme l’écrit Nneka Okona, elle abrite également un héritage : des dizaines d’Igbos à destination de l’île pour faire partie de la traite des esclaves dans les années 1800 ont plutôt choisi de se jeter à l’eau. La parole de leur bravoure s’est transmise depuis des générations; aujourd’hui, l’histoire occupe une place importante dans la culture pop, de Black Panther au film emblématique Daughters of the Dust. Mais qui peut faire l’expérience d’un répit à St. Simons, demande Okona, sachant que c’est le seul endroit où le sacrifice Igbo n’est pas reconnu ?

Et enfin, Doree Shafrir écrit sur le retour au piano des décennies après l’avoir abandonné, pour se rendre compte à quel point le perfectionnisme de sa jeunesse a contrecarré ses tentatives de s’asseoir et d’apprécier la musique.

Liao Pan/Service de presse chinois via .

L’histoire des parcs d’attractions est l’histoire de l’Amérique

Avec tout son éclat et sa peinture écaillée.

Par Arthur Levine

Philip Keith pour Vox

« C’est l’endroit le plus libre où j’aie jamais été » : comment Martha’s Vineyard est devenu un sanctuaire d’été noir (mardi prochain)

Pendant des générations, les forces ont travaillé pour restreindre la liberté et la joie des Noirs. Le vignoble s’est avéré un endroit sûr.

Par le personnel de Vox

Allegra Lockstadt pour Vox

La réalité compliquée de faire ce que vous aimez (mercredi à venir)

J’ai perdu mon passe-temps et j’ai gagné une source de revenus.

Par Marian Bull

Nokwanda Themba pour Vox

Une ville de vacances promet repos et détente. L’eau connaît la vérité. (à venir jeudi)

Sur la côte géorgienne, les loisirs et une sombre histoire de l’esclavage coexistent.

Par Nneka M. Okona

Sol Cotti pour Vox

Mon ennemi juré, le piano (vendredi à venir)

Apprendre à ne pas être parfait, une note à la fois.

Par Doree Shafrir