Bienvenue dans le pack Doge: la crypto Alaska Inu (LAS) s’envole aujourd’hui

La liste des crypto-monnaies sur le thème des chiens s’allonge de plus en plus. Dogecoin (CCC:DOGE-USD), avec sa mascotte mème populaire et ses gains massifs en 2021, a engendré par inadvertance une nouvelle tendance. Les jeux de crypto à tête de chien sont apparemment en vogue tous les jours. Un nouveau joueur, Alaska Inu (CCC:LAS-USD), vient de se lancer et connaît déjà des hausses de prix astronomiques.

Alaska Inu entre dans le mois des cryptos canins sur le même succès que ses prédécesseurs Shiba Inu (CCC:SHIB-USD) et Kishu Inu (CCC:KISHU-USD). Cependant, le jeton LAS est livré avec ses propres ajustements.

Les autres imitations doges ont pris la décision audacieuse de brûler 50% de leurs fournitures totales de plusieurs quadrillions dans le portefeuille de Vitalik Buterin. Buterin, fondateur de Ethereum (CCC:ETH-USD), a reçu des milliards de dollars de jetons non sollicités. Et, voyant comment ces cryptos augmentaient les frais de gaz d’Ethereum, Buterin a vu une opportunité de déplacer les jetons.

Le don de 1 milliard de dollars de Buterin en SHIB à un fonds de secours indien Covid-19 a montré la volatilité des altcoins lorsqu’ils sont brûlés dans le portefeuille d’une baleine. LAS n’a pas renversé la tactique courante des altcoins consistant à envoyer des jetons à un portefeuille baleine. Mais, il a légèrement couvert ses paris à la suite de l’événement.

La crypto Alaska Inu (LAS) diffère des autres sosies de Doge

Premièrement, LAS a une offre beaucoup plus faible que SHIB ou KISHU. LAS a 100 billions de jetons, dont 50% ont été envoyés à Changpeng Zhao, PDG de Binance (CCC:BNB-USD). Contrairement aux autres jetons basés sur Ethereum, Alaska Inu fonctionne sur la chaîne intelligente Binance.

25% de plus de l’offre totale se trouve dans un pool de liquidité sur PancakeSwap (CCC:CAKE-USD). Il n’y a que 25 billions de jetons à échanger. Les jetons sont censés être jalonnés pour l’agriculture de rendement aux côtés d’un autre jeton appelé LASM, qui est toujours en prévente. Cependant, le site Web ne contient pas encore beaucoup de détails sur le modèle de l’agriculture de rendement.

Alaska Inu a le même succès que les autres descendants de doges. Après seulement deux jours de négociation, le jeton LAS est en hausse de 5800%. Le prix du LAS augmente de 306% et le volume des échanges est en hausse de 558%.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.