Toutes les années de construction de leur base de fans britanniques ont atteint une masse critique pour INXS en 1992. Après trois albums consécutifs dans le Top 10 au Royaume-Uni, ils n’ont pas perdu de temps avec la nouvelle sortie Welcome To Wherever You Are, qui est devenue instantanément n ° 1 là-bas le 15 août de la même année.

Les deux précédents albums studio du groupe australien étaient tous deux devenus platine en Grande-Bretagne – en fait, Kick de 1987 a été certifié triple platine, au cours d’un parcours d’un peu plus de deux ans. Welcome To Wherever You Are, la huitième sortie studio d’INXS, était à la fois une affaire ambitieuse, avec un orchestre de 60 musiciens, mais en même temps un retour dépouillé à leurs racines rock brutes.

Les augures pour le nouvel album n’étaient pas les meilleurs au Royaume-Uni, où le premier single “Heaven Sent” n’a culminé qu’à la 31e place en juillet, bien qu’il soit devenu un grand favori des radios rock aux États-Unis. Mais un autre morceau du LP, “Not Enough Time”, leur donnait une grande visibilité sur la nouvelle version de plusieurs artistes, Barcelona Gold, publiée pour coïncider avec l’ouverture des Jeux olympiques d’été ce mois-là. Ce morceau est devenu un hit du Top 30 en Amérique.

Bienvenue dans la résidence des charts au Royaume-Uni

L’album INXS, produit par le groupe lors d’une réunion avec leur premier producteur Mark Opitz, est sorti dans la rue lors de la dernière semaine des Jeux olympiques. Au Royaume-Uni (ainsi qu’en Suède), il a immédiatement surpassé ses performances, même dans leur pays d’origine. Le record a couru directement au n ° 1, détrônant Neil DiamantLa collection Greatest Hits 1966-1992 de ‘s, et a continué à un total de 33 semaines sur le graphique britannique, faisant sa dernière apparition un an et une semaine après ses débuts.

Écoutez le meilleur d’INXS sur Apple Music et Spotify.

“Baby Don’t Cry” a atteint le n ° 20 en tant que single britannique en septembre, et il y a eu d’autres succès dans le Top 30 avec “Taste It” et “Beautiful Girl”. Welcome To Wherever You Are a été réédité en 2002, avec l’ajout de cinq pistes auparavant indisponibles.

Achetez ou diffusez Bienvenue où que vous soyez.