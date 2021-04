Bienvenue, quelqu’un a enfin réalisé un film d’horreur COVID et nous avons la bande-annonce pour le prouver – RedState ⋆ .

Dès que je suis tombé dessus, ce matin, ma première pensée a été «bien sûr qu’ils l’ont fait». De plus, vous ne pouvez pas inventer ce truc. Là encore, comme cela a été le cas pendant une grande partie des 12 à 14 derniers mois, vous n’avez pas à le faire. Oui, le premier film d’horreur COVID «légitime» est à nos portes.

“In the Earth”, un film de “folie d’horreur hallucinatoire éclairé par un stroboscope”, tel que décrit par Yahoo News, est une “affaire de genre dépouillée tournée pendant la quarantaine et imprégnée de peurs de pandémie profondément enracinées.” En d’autres termes, le monde réel des obsédés de COVID est parti depuis un an.

Perché sur la limite mince comme un rasoir entre la lucidité et la folie, il ronge les nerfs et matraque les sens jusqu’à ce que la soumission – à l’impuissance de l’humanité face à la puissance élémentaire du monde antique – soit le seul recours.

Encore une fois, bonjour les gauchers.

En savoir plus, via Yahoo:

[“In the Earth” revolves around] Martin Lowery (Joel Fry), un chercheur sans prétention qui arrive dans une installation anglaise éloignée où les protocoles de pandémie sont à l’ordre du jour. Personne n’identifie explicitement la maladie dont tout le monde a peur, mais en gouttes et en gris, le film révèle qu’elle est extrêmement mortelle et qu’elle a ravagé le pays (et la planète), y compris la ville où résident les parents âgés de Martin.

Ah, mais l’intrigue s’épaissit rapidement…

À cet avant-poste, une maison de campagne rénovée à des fins médicales, Martin rencontre Alma (Ellora Torchia), un garde forestier qui a été chargé de l’accompagner dans la forêt dense pour rencontrer son ancienne collègue, le Dr Olivia Wendle (Hayley Squires), qui porte des tests non spécifiés au milieu de nulle part.

Notre chercheur intrépide et garde forestier se lance ensuite dans une randonnée de deux jours pour retrouver Olivia.

Comme vous pouvez l’imaginer (vous avez votre pop-corn en main, n’est-ce pas?), Les choses prennent rapidement une tournure déchirante. Tout d’abord, Martin et Alma tombent sur une tente abandonnée parsemée de jouets, suggérant qu’une famille traîne dans la «zone interdite»

Sans doute l’Oregon ou le Michigan.

Ensuite, ils sont vicieusement battus dans leur propre tente par un assaillant invisible (mon argent est sur Tucker Carlson). Alors que leur «aventure» se poursuit, ils rencontrent Zach (Reece Shearsmith), un amateur de plein air reclus qui leur offre de l’aide – y compris des chaussures, puisque les leurs ont été volées par Tucker leur agresseur – de retour dans sa «maison de fortune étonnamment grande, remplie de sa propre station de désinfection . »

Zach est un «ermite sommaire, mais comme ils sont dans une situation désespérée et que Martin souffre également d’une entaille géante au pied», le duo dynamique accepte son aide – ce qui, vous ne le savez pas, ne se révèle pas très bien du tout.

«La survie peut être un destin pire que la mort», prévient une promo. Ah, mais seulement dans l’Oregon, au Michigan, en Californie, dans l’État de Washington, à New York, en Ontario, au Canada – OK, peu importe.

Je comprends le point. Mais pour une raison entièrement différente.

La survie peut être un destin pire que la mort.

Après une projection exclusive de “In the Earth” à la Maison Blanche, Joe Biden a déclaré le film “le documentaire le plus émouvant” qu’il ait “jamais vu”, tandis que Kamala Harris a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de visiter la frontière sud ” aujourd’hui ou bientôt. »

Je pourrais écrire ces trucs sournois toute la journée, tu sais.

Soit dit en passant, le scénariste-réalisateur Ben Wheatley a déclaré à Forbes qu’il avait commencé à écrire «In the Earth» pendant «lockdown», tandis que «j’essayais de me ressaisir» et de «comprendre ce qui se passait». «J’ai littéralement écrit ce que je voulais regarder», a-t-il déclaré.

En d’autres termes, Ben, vous êtes allé un peu «Jack Nicholson» dans «The Shining».

C’est génial pour le reste d’entre nous que COVID ait présenté à Ben Wheatley une occasion parfaite de faire un film d’horreur ridicule – euh – «documentaire». Désolé, Joe.